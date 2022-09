Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi er ikke bange.«

Sådan siger Henny Jensen, da B.T. møder hende i hendes tøjbutik nær standen i Dueodde på Bornholm.

Ikke mere end cirka 30 kilometer fra 70-årige Henny Jensens butik, ude i Østersøen, er én af de lækager, der ifølge både eksperter og myndigheder med meget stor sandsynlighed er påført gasledningerne Nord Stream 1 og 2.

»Mine kunder – særligt danske turister – har udtrykt lidt irritation over, at det kan ske, men jeg er egentlig ikke nervøs,« siger Henny Jensen.

Henny har haft sin butik nær stranden på Dueodde i 34 år. Foto: Amanda Mortensen Vis mere Henny har haft sin butik nær stranden på Dueodde i 34 år. Foto: Amanda Mortensen

»Vi taler mere om, hvem der kunne have gjort det – og det er vi ikke i tvivl om. Ham er jeg ikke bange for.«

Mere vil Henny Jensen ikke sige om den sag, og B.T. får cirka samme svar, da vi bevæger os over i en restaurant, der ligger tæt på tøjbutikken.

Hanne Halmberg, der ejer restauranter, fortæller, at hun er optimistisk og regner med, at der nok snart skal komme styr på lækagen.

Da der ikke er mange lokale folk i Dueodde, som primært er befolket af turister og sommerhusejere, forsøger vi at tage videre til den nærmeste havneby, Nexø.

Selvom B.T. talte med en række lokale på også Nexø Havn, så var der ingen, der være særlig mærket af situationen. Foto: Amanda Mortensen Vis mere Selvom B.T. talte med en række lokale på også Nexø Havn, så var der ingen, der være særlig mærket af situationen. Foto: Amanda Mortensen

Her møder vi en håndfuld fiskere, der heller ikke virker særlig nervøse. For dem fortsætter hverdagen, som den plejer, siger de.

De kan fortælle, at der har været en del journalister forbi havnen, men mere er der ikke sket.

Lige på nær for en enkelt af dem.

»Nu må jeg jo holde på cigaretskoddene, når jeg er på vandet. Det går jo ikke med ild og gas,« siger han med et skævt smil.

De danske myndigheder har vurderet, at lækagerne skyldes bevidste handlinger. Det formodes, at det er sket ved sprængninger. Men så længe der fortsat siver gas ud fra rørene, kan myndighederne ikke komme helt tæt på og undersøge nærmere.

Ifølge Energistyrelsen forventes al gas at være ude søndag, og skaderne kan derfor først undersøges i næste uge.

I alt er der sket fire gaslækager, der blev konstateret mandag og tirsdag. To af dem er sket på Nord Stream 1 og to på Nord Stream 2. De to gasledninger går fra Rusland til Tyskland.

Der blev først oplyst om det fjerde læk sent onsdag, da den svenske søfartsstyrelse oplyste til Svenska Dagbladet, at man tirsdag havde opdaget lækket mellem de to læk på Nord Stream 1, men at selve lækket var sket på Nord Stream 2.