Et broddent kar.

Sådan definerer Fødevarestyrelsen restauranter, der har fået sanktioner ved tre af de seneste fire kontrolbesøg.

Det gælder eksempelvis kebabrestauranten Kebabish på Vesterbrogade i København.

Her var Fødevarestyrelsen på kontrolbesøg tidligere måneden, og det var ikke just nogen succes.

Tværtimod endte Kebabish med at få en sur smiley og bøde på 10.000 kroner på grund af dårlig fødevarehygiejne.

Helt konkret konstaterede Fødevarestyrelsen, at Kebabish havde foretaget en utilstrækkelig nedkøling af en større mængde karrysovs, der i værste fald kunne risikere at gøre kunderne syge.

Det fortæller Martin Birch Hansen, der er sektionsleder i FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen.

»Deres nedkøling var potentielt farlig for forbrugerne. Når en fødevare ligger i et temperaturinterval på mellem 10 og 65 grader i mere end tre timer, så sker der en eksplosiv vækst af sygdomsfremkaldende bakterier,« siger Martin Birch Hansen til B.T. og fortsætter:

»Selvom hvis der efterfølgende sker en korrekt genopvarmning, kan denne her sovs på grund af toksinniveauet være en farlig fødevare. Toksinerne bliver nemlig ikke nødvendigvis dræbt af genopvarmningen.«

Kebabish på Vesterbrogade har fået stribevis af bøder og indskærpelser for mangelfuld rengøring og sjusk med fødevarehåndteringen. På det seneste kontrolbesøg, som fandt sted 2. februar, blev der også givet en sur smiley. Foto: Google Street View Vis mere Kebabish på Vesterbrogade har fået stribevis af bøder og indskærpelser for mangelfuld rengøring og sjusk med fødevarehåndteringen. På det seneste kontrolbesøg, som fandt sted 2. februar, blev der også givet en sur smiley. Foto: Google Street View

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport blev der i kebabrestaurantens ene køleskab fundet to containere, der indeholdt 15 liter af den omtalte karrysovs. Sovsen var blevet færdigproduceret klokken 6 om morgenen og sat på køl klokken 8.

Senere på formiddagen, klokken 11.15, kunne Fødevarestyrelsen dog måle en kernetemperatur på henholdsvis 28,8 grader og 21 grader i de to sovsecontainere.

Yderligere fandt Fødevarestyrelsen i restaurantens blæstkøler en container med mindst 15 liter af den selvsamme karrysovs. Restauranten oplyste, at sovsen var sat i blæstkøleren klokken 9. Fødevarestyrelsen målte klokken 11.30 karrysovsens kernetemperaturen til 44,8 grader.

»Når sovsen stadig er 44 grader efter så mange timer, så går det for langsomt med nedkølingen. Og risikoen for eksplosiv bakterievækst er stor. Der sker en eksponentiel udvikling, som går rigtig stærkt, når vi kommer ud over de tre timer, og derfor definerer vi det som en farlig fødevare,« siger Martin Birch Hansen.

Kebabish blev partshørt under tilsynet og oplyste i den forbindelse, at de ville kassere de mange liter karrysovs.

»Der har været en ny medarbejder, der har lavet det. Vi smider det ud og ændrer proceduren,« bemærkede restauranten ifølge kontrolrapporten.

Her fremgår det yderligere, at Kebabish også har fået en såkaldt indskærpelse – det samme som en advarsel – fordi restaurantens egenkontrol ikke levede op til fødevarelovgivningen.

»Det indskærpes, at virksomhedens risikoanalyse til enhver tid skal kunne fremvises på Fødevarestyrelsens anmodning. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke adgang til risikoanalyse samt procedurebeskrivelser i egenkontrollen,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten og tilføjer, at Kebabish har et elektronisk egenkontrolprogram, men ikke ved, hvordan de skal tilgå det.

»Det er et problem, at de ikke kan tilgå deres egenkontrolprogram. Her vil de blandt andet kunne have orienteret sig om, hvor hurtigt de vil kunne foretage denne her nedkøling,« siger Marin Birch Hansen.

Indskærpelsen medfører to gebyrlagte, opfølgende kontroller.

»Det er en af de virksomheder, der får ekstra opmærksomhed fra vores side på grund af deres dårlige efterlevelse. Blandt andet medfører det to tilsynsførende på alle kontroller,« siger Martin Birch Hansen.

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra ejeren af Kebabish. Da B.T.s journalist fanger ejeren over telefonen, oplyser han at have for travlt til at kommentere på Fødevarestyrelsens kritik. Og da B.T. senere kontakter restauranten, oplyser en medarbejder, at ejeren ikke er at træffe før efter denne artikels deadline.