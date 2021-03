Langt de fleste kommuner har oplevet et fald i antallet af indbrud i 2020. Der er dog tre, som skiller sig ud.

Vi opfordres til at blive hjemme i disse coronadage, og det er formentlig grunden til, at indbrudstyvene generelt har haft en ekstraordinær dårlig sæson.

Der blev på landsplan i 2020 anmeldt 17.529 indbrud i beboelser, det vil sige villaer, lejligheder, værelser og landejendomme.

Det er et fald på 29 procent i forhold til 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Blandt de kommuner med størst fald i antal indbrud er Sønderborg, Hjørring og Lolland med henholdsvis 66, 64 og 53 procent færre indbrud.

Desværre er det ikke alle kommuner, som er en del af den glædelige statistik.

En række kommuner er nemlig hårdere ramt af indbrud i private hjem nu, end de var, før coronakrisen ramte, og landet lukkede ned.

Blandt de kommuner er Herning, Rødovre og Hvidovre.

De tre kommuner har oplevet en stigning på henholdsvis 11, 25 og 30 procent.

Men hvad skyldes det, at nogle kommuner skiller sig ud og har oplevet en stigning af antallet af ubudne gæster med lange fingre?

Ifølge Hans Roost, politiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, er der flere årsager:

»Faktisk skiller hele Midt- og Vestjylland sig ud – negativt. Det skyldes blandt andet, at vi i 2019 havde et utrolig lavt antal af indbrud, så vi kom fra et utrolig lavt udgangspunkt.«

Men hvorfor har man ikke kunnet undgå en stigning?

»I nogle weekender kan der være to-tre indbrud, mens der kan være 15-20 i andre. De kommer meget i bølger. Og med en stigning på 24 indbrud, så kan det skyldes en enkelt weekend, hvor der var rigtig mange,« fortæller Roost, der naturligvis er ærgerlig over, at de i Midt- og Vestjylland ikke har haft samme fald i antallet af indbrud som i andre kommuner.

»Vi har oplevet et fald efter marts sidste år, men havde rigtig mange i måneder før, altså januar, februar og marts. De tre måneder har trukket op i det samlede antal for hele året,« lyder det fra ham.

På Københavns Vestegn blev de største stigninger konstateret i Rødovre primært i september, oktober og november sidste år.

I Hvidovre – som i 2019 lå på det laveste niveau i seks år – oplevede man flere indbrud i alle årets måneder på nær april, maj og november.

»Her kan der muligvis ses en sammenhæng med samfundsåbningen, hvor flere igen var mindre hjemme og mere ude efter forårets nedlukning i den første coronabølge,« fortæller Carsten Lansner, leder af Københavns Vestegns Politis Indbrudsgruppe.