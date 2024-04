27-årige Andreas Skov Jakobsens tatovering fik pludselig en helt anden betydning, da den gamle Børsen-bygning i København tirsdag stod i brand.

Midt på læggen har han nemlig det ikoniske dragespir fra Børsen tatoveret.

»Jeg blev meget trist, da jeg så nyheden tirsdag,« fortæller den 27-årige tømrer.

Generelt er han meget optaget af danmarkshistorien, og han har derfor dedikeret et helt ben til tatoveringer af ikoniske byggerier og andet dansk historie.

Andreas Skov Jakobsen viser stolt sin tatovering frem Foto: Privat Vis mere Andreas Skov Jakobsen viser stolt sin tatovering frem Foto: Privat

Derfor satte han sig for to et halvt år siden godt til rette i tatovørstolen, hvor han skulle sidde i syv timer, før dragespiret endelig var færdigt.

»Sådan noget er aldrig rart,« siger Andreas Skov Jakobsen og fortsætter:

»Børsen er klart den flotteste bygning i København. Det ikoniske dragespir og tanken om, hvordan det er blevet lavet, gør den til noget særligt for mig.«

Som tømrer er han meget fagligt interesseret i genopbygningen af Børsen. Og hvis der mangler ekstra kræfter, er Andreas Skov Jakobsen da også mere end villig til at træde til.

»De ringer bare,« siger han grinende.

Inspirationen bag tatoveringen kommer fra en scene i filmen 'Olsen bandens sidste bedrifter', hvor der bliver sluppet en masse balloner ud fra Børsens dragespir.

Men efter de dramatiske begivenheder ved Børsen tirsdag overvejer Andreas Skov Jakobsen endnu en tilføjelse til tatoveringen.

»Det kan da være, at der skal tilføjes en dato – eller måske nogle flammer. Men det er også lidt tragikomisk,« siger han.

Foruden Børsens tårn har Andreas Skov Jakobsen også fået Den lille Havfrue, Amalienborg, Rytterstatuen og ballongyngerne i Tivoli tatoveret.

Næste blæk på det danmarkshistoriske ben skal gå til en tatovering af Marmorkirken, fortæller han.