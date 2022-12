Lyt til artiklen

»Har han sagt det? Vildt nok. Hold da op en mavepuster. Jeg er i chok.«

Sådan lyder det først fra Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, da B.T. fortæller, at hans klient, der lige nu sidder fængslet og er terrordømt, ikke en del af en kommende undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste. Også selvom man er blevet lovet det.

»Regeringen har ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission om det specifikke spørgsmål. Og det har jeg ikke yderligere at tilføje til, siger Hummelgaard,« lyder det fra den nye justitsminister Peter Hummelgaard (S) torsdag til Ritzau.

Under valgkampen lovede alle tre regeringspartier at undersøge sagen om Ahmed Samsam, som rejste til Syrien.

Ahmed Samsam har dansk statsborgerskeb og sidder lige nu fængslet for en terrordom.

»Onsdag, da man hørte regeringsgrundlaget, kunne man måske godt høre, at det lå lidt i kortene,« siger Erbil Kaya og fortsætter:

»Men det var lidt generelt formuleret, så man havde da et håb.«

Han er ikke i tvivl om, at der må sidde nogen i toppen af Danmark, der er bange for at få sandheden frem.

»Jeg kan ikke gøre så meget fra min position, nu er det op til den fjerde statsmagt at komme til bunds i det her,« siger han.

Ahmed Samsam fik i 2018 en terrordom i Spanien for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat under flere rejser til Syrien. Men ifølge flere danske medier, heriblandt Berlingske og DR, arbejdede Ahmed Samsam under sine rejser som agent for Politiets Efterretningstjeneste, PET, og Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

Ifølge DR var en af hans opgaver at videregive oplysninger om danske syrienkrigere.

Erbil Kaya har ikke talt med Ahmed Samsam om udmeldingen fra den nye regering, men det har han planer om at gøre torsdag eller fredag.