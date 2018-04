Trods en samlet indtægt på 83,2 millioner kroner, måtte Kongehuset i 2017 inkassere et underskud på knap tre millioner kroner. Men hvad bruger kongehuset egentlig alle pengene på? BT har gennemgået kongehusets regnskab.

110 fastansatte i hoffet til at servicere, 26 køretøjer, en stald fuld af kongelige heste og en masse vedligeholdelse af bygninger.

Sådan lyder bare nogle af de udgifter, som Kongehuset havde i 2017. Det fremgår af det nyeste regnskab for Kongehuset, som er blevet offentliggjort onsdag.

80,2 millioner kroner fik Kongehuset fra Staten i 2017. Dertil kommer, at man fik mere end 1,6 millioner kroner ind i lejeindtægter og dertil yderligere 1,4 millioner kroner i ikke nærmere specificerede indtægter.

Men trods de mange millioner kroner lykkedes det alligevel ikke Kongehuset at få økonomien til at løbe rundt i 2017. Knap tre millioner lød underskuddet på. Mens Kongehuset i 2016 fik et beskedent overskud på en halv million kroner, måtte man også i 2015 inkassere et underskud på over fire millioner kroner. Underskuddene bliver dækket af Kongehusets egenkapital, der nu er på 13,9 millioner kroner.

Det tærrer også Dronningens budget, når hun drager på sommertogt med Dannebrog.Blandt andet skal hun fragtes en del rundt i bil, og de kongelige heste skal transporteres frem til de steder, som Dannebrog besøger. Dog slipper Dronningen for at tænke på udgifterne til selve kongeskibet, da disse bliver afholdt af Forsvaret. Foto: Henning Bagger Det tærrer også Dronningens budget, når hun drager på sommertogt med Dannebrog.Blandt andet skal hun fragtes en del rundt i bil, og de kongelige heste skal transporteres frem til de steder, som Dannebrog besøger. Dog slipper Dronningen for at tænke på udgifterne til selve kongeskibet, da disse bliver afholdt af Forsvaret. Foto: Henning Bagger

Ifølge årsrapporten skyldes underskuddet for 2017 blandt andet ansættelsen af sundhedsfagligt personale til at hjælpe prins Henrik, der døde den 13. februar.

Men udover de pludseligt opståede ekstra udgifter, er der også en række tilbagevendende udgifter, som Kongehuset har. Herunder til tjenestefolk og materiale goder.

Blandt andet bruger kongehuset penge på staldpersonale og heste i de kongelige stalde. Målet er at have 13 heste, står der i årsrapporten. Dertil kommer udgifter til de ti kareter og en hestelastbil, der kan fragte heste og kareter rundt.

Derudover er der ansat folk til at tage sig af madlavning, rengøring, vaskeridelen samt chauffører til at køre de 26 køretøjer, som Dronningen råder over.

De Kongelige Stalde - eller Den Kgl. Stald-Etat, som de officielt hedder - råder over 13 hvide heste af racen kladruber, der opdrættes og erhverves i Tjekkiet. Dertil kommer ti kareter, der skal vedligeholdes samt staldpersonale, der skal adlønnes. Foto: Nils Meilvang De Kongelige Stalde - eller Den Kgl. Stald-Etat, som de officielt hedder - råder over 13 hvide heste af racen kladruber, der opdrættes og erhverves i Tjekkiet. Dertil kommer ti kareter, der skal vedligeholdes samt staldpersonale, der skal adlønnes. Foto: Nils Meilvang

En del af Dronningens kørsel sker i forbindelse med de årlige sommertogter, hvor regenten skal transporteres rundt mellem forskellige besøgssteder.

Derimod er det ikke alle rejseudgifter, som Kongehuset selv dækker. De rejseomkostninger, der relaterer sig til statsbesøg og andre officielle udlandsrejser, dækkes af Udenrigsministeriet. I 2017 var der afsat 4,7 millioner kroner. Dertil kommer, at Kongehuset modtager gratis rejsekort fra DSB samt en BroBizz til Storebælt til tjenestebrug.

Kongehusets medlemmer kan også glæde sig over, at de slipper for betale indkomstskat samt registreringsafgift på køretøjer. Desuden kan de få en del momsrefusion - dog maksimalt 25 procent af deres årpenge.

Dronningen holder i løbet af året forskellige middage på sine slotte - blandt andet den årlige Fredensborgkoncert i Fredensborg Slotskirke. ' I 2017 inviterede Dronningen repræsentanter fra miljø- og fødevaresektoren til koncert for at markere sektorernes betydning for det danske samfund', skriver Kongehuset i årsberetningen for 2017. Foto: Bax Lindhardt Dronningen holder i løbet af året forskellige middage på sine slotte - blandt andet den årlige Fredensborgkoncert i Fredensborg Slotskirke. ' I 2017 inviterede Dronningen repræsentanter fra miljø- og fødevaresektoren til koncert for at markere sektorernes betydning for det danske samfund', skriver Kongehuset i årsberetningen for 2017. Foto: Bax Lindhardt

Den største del af Kongehusets indkomst er blevet brugt på aflønning af Hoffets 110 ansatte, som i alt udgjorde 57 millioner kroner. Dertil kommer varer, tjenesteydelser samt afskrivninger, som løb op i 18,9 millioner kroner.

Driftsmidler og inventar brugte man 3,9 millioner kroner på, mens repræsentative omkostninger kostede 3,1 millioner og administrative omkostninger udgjorde 5,4 millioner kroner. Varme og el noterede sig for 2,3 millioner kroner, mens der blev vedligeholdt bygninger for 1,6 millioner kroner.