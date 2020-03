Efter måneders tovtrækkerier og spekulationer, har prins Harry og hertuginde Meghan nu løftet slølret for, hvad der kommer til at ske med deres royale instagramprofil 'Susex Royal', som de har brugt flttigt de seneste år.

På dagen før dagen, der bliver deres formentlig uigenkaldeligt sidste dag som kongelige, har de valgt at dele et ret opsigtsvækkende opslag på instagram.

'Som vi kan mærke, virker verden for øjeblikket til at være ekstra skrøbelig. Men alligevel tror vi på, at et hver menneske har potentialet og muligheden for at gøre en forskel - som det ses nu over hele kloden, i vores familier, samfund og hos disse i de forreste rækker - sammen kan vi løfte hinanden op, og realisere det løfte', lyder det fra parret i opslaget.

Parret skriver, at det benytter denne lejlighed til at finde ud af, hvor det 'bedst kan bidrage'.

Det er under to og et halvt år, siden at prins Harry annoncerede, at han var blevet forlovet med Meghan Markle. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Det er under to og et halvt år, siden at prins Harry annoncerede, at han var blevet forlovet med Meghan Markle. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Og det bliver tilsyneladende ikke på profilen med det royaltklingende navn.

'Mens du ikke kommer til at se os her, så fortsætter arbejdet', lyder det i det sidste opslag på profil, hvor de også benytter lejligheden til at takke for den støtte og inspiration, som de har oplevet på det sociale medie.

Harry og Meghan chokerede alle, da de efter en lang ferie i Canada i begyndelsen af januar meddelte - på selvsamme instagram profil - at de gerne ville trække sig delvist tilbage som arbejdende medlemmer af det britiske kongehus.

Den nyhed blev ikke taget godt i mod - hverken hos store dele af den britiske befolkning eller hos resten af den kongelige familie.

Dronning Elizabeth var angeveliigt ikke begejstret over, at hendes barnebarn havde valgt at annocere gennem de sociale medier, at han ville drosle ned på det kongelige arbejde. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Dronning Elizabeth var angeveliigt ikke begejstret over, at hendes barnebarn havde valgt at annocere gennem de sociale medier, at han ville drosle ned på det kongelige arbejde. Foto: TOLGA AKMEN

Sidstnævnte var især ikke begejstret for at modtage nyheden gennem de sociale medier, og det endte det med, at prins Harry og hertuginde Meghan fik valget om enten at blive - eller helt at forlade kongehuset.

De valgte sidstnævnte, og den 31. marts er det altså slut med royale titler og apange.

Fra på onsdag kan prins Harry ikke længere kalde sig prins, men vil være hertug.

Parret havde ellers oprindeligt lagt op til, at de ville lancerer noget stort under brandet 'Sussex Royal', som de har benyttet, siden de blev gift i maj 2018, men det satte dronning Elilzabeth også en kæp i hjulet for.

Vis dette opslag på Instagram As we can all feel, the world at this moment seems extraordinarily fragile. Yet we are confident that every human being has the potential and opportunity to make a difference—as seen now across the globe, in our families, our communities and those on the front line—together we can lift each other up to realise the fullness of that promise. What’s most important right now is the health and wellbeing of everyone across the globe and finding solutions for the many issues that have presented themselves as a result of this pandemic. As we all find the part we are to play in this global shift and changing of habits, we are focusing this new chapter to understand how we can best contribute. While you may not see us here, the work continues. Thank you to this community - for the support, the inspiration and the shared commitment to the good in the world. We look forward to reconnecting with you soon. You’ve been great! Until then, please take good care of yourselves, and of one another. Harry and Meghan Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 30. Mar, 2020 kl. 9.17 PDT

I stedet må Harry og Meghan finde et andet brand og en anden måde at tjene penge på.

Kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen har tidligere fortalt til B.T. at Harry og Meghan har gode muligheder for at opbygge et imperium.

»Der er ingen tvivl om, at de har et meget stærkt brand i positiv forstand. Alle kender dem, og alle medier i hele verden beskæftiger sig med dem. Det har ikke ændret sig efter bruddet med kongehuset. Men de skal passe meget på, at de ikke bliver stemplet som grådige. Der ligger risikoen,« sagde Hovbakke Sørensen.

Siden bruddet med kongehuset har Harry og Meghan boet i et lejet hus på den canadiske vestkyst.

Meghan, Harry og lille Archie, der nu er ti måneder, er efter sigende flyttet til Los Angeles i Californien. Foto: Toby Melville Vis mere Meghan, Harry og lille Archie, der nu er ti måneder, er efter sigende flyttet til Los Angeles i Californien. Foto: Toby Melville

Efterfølgende er de angiveligt flyttet til Los Angelas, melder flere udenlandske medier.

Hvorvidt verden fremover vil kunne følge det populære par på de sociale medier, er lidt tvetydigt.

Det er svært at tolke, om deres opslag er et endegyldigt farvel til Instagram - eller om parret blot søger efter et andet navn.

'Vi ser frem til at genskabe forbindelsen med jer snart. I har alle været skønne. Ind til da, vær søde at passe godt på jer selv og hinande', lyder det fra de to snart tidligere kongelige frontfigurer, der blot underskriver sig med 'Harry og Meghan'.