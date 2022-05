»Vi vidste slet ikke, det var hende, indtil efter hun var taget afsted.«

Til stor overraskelse for de fleste dukkede hertuginde Meghan Markle torsdag pludselig op for at lægge blomster ved mindesmærket for de dræbte skolebørn og voksne i byen Uvalde.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder People og Buzzfeed.

Hertugindens tur til den texanske by, der tirsdag blev ramt af en forfærdelig tragedie, da 19 børn og to lærere mistede livet under et skoleskyderi, var ikke et officielt eller annonceret besøg.

Hertuginden foretog turen til den texanske by privat. Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Hertuginden foretog turen til den texanske by privat. Foto: CHANDAN KHANNA

I stedet foretog hun – ifølge hendes talsmand – rejsen privat i en 'personlig kapacitet som mor' for at udtrykke sine kondolencer og yde støtte til lokalsamfundet.

Nogle fotografer fangede dog billeder af hende, mens hun iført jeans, t-shirt og kasket lagde blomster ved mindesmærket for de dræbte fra skolen Robb Elementary.

Derefter tog hertuginden, der er mor til treårige Archie og Lilibet på elleve måneder, hen til et lokalt center, hvor der blev indsamlet bloddonationer i kølvandet på tragedien, hvor hun afleverede to kasser fyldt med sandwiches, drikkevarer og desserter til donorerne.

En af dem, der arbejdede som frivillig på stedet, Georjean Burnell, har efterfølgende fortalt til Buzzfeed News, at hun slet ikke havde været klar over, at det var hertuginden, der er gift med britiske prins Harry, der var kommet forbi:

Her ses Meghan Markle ved mindesmærket for skoleskyderiet i Uvalde. Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Her ses Meghan Markle ved mindesmærket for skoleskyderiet i Uvalde. Foto: CHANDAN KHANNA

»Hun var bare virkelig sød. Hun gik bare ind med sit hold og begyndte at putte isvand i kander med os og lagde chips ud til folk, der havde brug for en snack før og efter at have doneret blod,« fortæller hun og fortsætter:

»Det er sjovt, vi vidste slet ikke, det var hende, indtil efter hun var taget afsted, og nu er vi lidt triste. For at være ærlig troede vi, at hun var en nabo.«

En anden af de frivillige, Gloria Contreras, fortæller til samme medie, at hun heller ikke vidste, at de havde haft besøg af Meghan Markle – indtil bagefter.

»Hun førte bare en samtale, som om hun og jeg havde kendt hinanden i årevis. Vi talte bare, du ved, om situationen og det, der var sket, hvad vi lavede der. Jeg fortalte hende, at vi delte vand ud til folk og gav dem mad. Jeg talte endda om mit privatliv og fortalte hende om min søn og min familie og om at komme til Texas, fordi hun sagde, at hun var fra Santa Barbara, og jeg sagde: 'Tja, du skal da komme til Texas!',« forklarer hun.

ARKIVFOTO af prins Haary og Meghan Markle. De har sammen to børn. Foto: Peter Dejong Vis mere ARKIVFOTO af prins Haary og Meghan Markle. De har sammen to børn. Foto: Peter Dejong

Politiet har oplyst, at 19 børn fra skolens tredje- og fjerdeklasse samt to lærere blev dræbt under skyderiet tirsdag. Yderligere 17 blev såret – heriblandt tre betjente.

Den 18-årige gerningsmand, Salvador Ramos, blev efter knap en time på skolen selv dræbt af politiet.

Inden Ramos nåede hen til skolen, skød han også sin bedstemor. Hun er ifølge politiet i stabil tilstand på hospitalet.

Det vides ikke, hvad hans motiv skal have været.