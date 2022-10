Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er formentligt med blandede følelser, at dronning Margrethe den 12. november træder ud på balkonen på Københavns Rådhus for at lade sig hylde.

Det vurderer B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Dagen handler om pomp, pragt og fejring, men det kan ikke undgås, at krisen i Kongehuset kommer til at kaste skygger over den,« siger han.

Når Dronningen klokken 13 møder danskerne på Rådhuspladsen, er det en del af den planlagte fejring af hendes 50 år som dansk regent. To gange tidligere er begivenheden blevet udsat. Første gang på grund af risikoen for coronasmitte, anden gang fordi den britiske dronning Elizabeth døde.

Siden har endnu en krise ramt den kongelige familie og kostet 'ridser i lakken'.

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

»Kongehuset og Dronningen havde nok helst set, at regeringsjubilæet var afviklet før den nuværende krise i kongefamilien, for festlige begivenheder er alt andet lige sjovere at fejre, når glansbilledet er intakt.«

Krisen handler selvfølgelig om tre prinse- og en prinsesse-titel og om prins Joachims børn, der fra nytår ikke længere kan kalde sig netop prinser og prinsesser.

»Der findes et Kongehus før krisen og et Kongehus efter – selvfølgelig kommer krisen til at påvirke den 12. november,« siger Jacob Heinel Jensen og fastslår, at Kongehuset har været gennem et vildt efterår:

»Først var der den afmonterede fejring af regeringsjubilæet, så kom den kæmpe krise i hjertet af familie, og nu skal vi – så tæt på krisen – svinge os op til endnu en fejring.«

SÅDAN HAR VI SPURGT YouGov har på vegne af B.T. stillet 1271 danskere følgende spørgsmål: Hvordan har Dronning Margrethes beslutning om fra 1. januar 2023 at fjerne prinse- og prinsessetitlerne fra prins Joachims børn alt taget i betragtning påvirket dit syn på på dronningen? Resultaterne fordelte sig som følgende: Det er blevet meget mere negativt: 4 % Det er blevet mere negativt: 13 % Det er hverken blevet mere positivt eller negativt: 56 % Det er blevet mere positivt: 12 % Det er blevet meget mere positivt: 10 % Ved ikke: 5%

Selvom 56 procent af danskerne, ifølge en YouGov måling som B.T. har fået lavet, ikke har ændret syn på Dronningen, så mener 17 procent, at sagen har påvirket deres syn på hende negativt.

Siden prins Joachim og prinsesse Marie valgte at åbne op for konflikten ved at sige, at tingene i den kongelige familie er ‘komplicerede’, har dronning Margrethe udsendt en pressemeddelelse og givet udtryk for, at hun har talt med Joachim.

»Vi ved, at der har været et krisemøde mellem dronningen og Joachim, men alt er nok ikke fryd og gammen endnu,« siger Jacob Heinel Jensen og fastslår:

»Dronningen er ekstrem populær, kronprinsparret er ekstremt populær, men der er også en holdning i befolkningen om, at hun ikke har formået at holde sammen på sin familie.«

Og vigtigst af alt i forhold til den kommende fejring:

»Dronningen er ikke længere fredet, men kan blive mødt af kritiske spørgsmål.«