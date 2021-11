Danmarks dronning har været på statsbesøg i Tyskland. Men turen blev også en slags charmeoffensiv for den 81-årige regent, der snart har siddet 50 år på tronen.

På besøgets første dag spiste Dronningen frokost hos Angela Merkel, og her blev dronningen en anelse forvirret over den tyske kanslers coronavenlige måde at hilse på. Dronningen er vant til at hilse ved at tage hånden op til brystet, men Merkel er vant til at 'fist-bumpe'. Det er den almindelige coronahilsen her i Tyskland.

Men i stedet trak Dronningen hånden til sig, og det fik flere tyske medier til at skrive om det akavede, men også søde optrin. På pressemødet fredag talte Dronningen om episoden.

»Jeg har godt set folk gøre det, men jeg har bare aldrig brugt det i den her coronatid. Så derfor var det lidt uventet for mig,« sagde dronning Margrethe.

Dronning Margrethe var ikke helt med på den tyske 'fist-bump'-coronahilsen, som Angela Merkel prøvede med. Foto: MICHELE TANTUSSI

Onsdag gik Dronningen sammen med Kronprinsen gennem Brandenburger Tor, og da hun mødte pressen på portens østlige side, pjattede hun med sin sin søn, kronprins Frederik, som ikke kunne stå for sin mors uhøjtidelige og sjove facon.

Det var helt tydeligt, at Dronningen var meget glad for at have Kronprinsen med på rejsen, og Dronningen kvitterede også med at rose Frederik og tage om sin søn på yderst afslappet måde, som danskerne sjældent ser.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik med Berlins borgmester Michael Müller foran Brandenburger Tor. Foto: Mads Claus Rasmussen

Da Dronningen torsdag besøgte Stiftung Flucht i Berlin, der er et dokumentationscenter, som viser flygtninges historie, i Berlin, blev hun en anelse forvirret over, hvilken vej hun skulle gå. Men her kom Kronprinsen hende til undsætning, og guidede hende hen til den tidligere flygtning, Hans Schiller, som Dronningen skulle møde.

Da dronning Margrethe så skulle tage sit mundbind af, sad det fast, og Kronprinsen måtte igen komme hende til undsætning. Men så røg hendes høreapperat ud. Da Kronprinsen tilbød at skærme for fotograferne, sagde Dronningen bare, at hun ingen hemmeligheder havde over for pressen.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik besøger Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung i Berlin, torsdag den 11. november 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Under fredagens pressemøde var Dronningen også i godt humør. Da en kvindelig tysk journalist spurgte ind til Dronningen farverige stil, sagde hun:

»Jeg ved ikke, om jeg har en personlig stil, men jeg har jo levet ganske længe. Så jeg har vel udviklet en slags stil. Jeg går altid op i, hvilke farver jeg bruger og sammensætter, og jeg kan se, at det har ændret sig gennem tiden,« sagde Dronningen.

Og så fik hun atter hele lokalet til at grine med denne kommentar:

»En 34-årig – som jeg var, da jeg var på det første statsbesøg – går ikke klædt som en gammel dame på 81 år. Forhåbentligt,« lød det fra dronning Margrethe i Berlin.