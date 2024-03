»Fjollet«, »helt gakgak« og »gør grin med danskernes penge«.

Der er stor harme på Christiansborg over, at borgere har fået opkrævninger på helt ned til fire øre fra Skat.

»Det er gigantisk spild af penge! Der skal laves bagatelgrænse - uden tvivl. Det her er jo at gøre grin med danskernes penge,« siger Peter Kofod, der er skatteordfører for Dansk Folkeparti.

Også Liberal Alliance mener, at det er helt skudt forbi.

»Vi synes også, det er fjollet at bruge tid og ressourcer på at opkræve så små beløb,« siger Steffen W. Frølund, der er skatteordfører hos Liberal Alliance, og tilføjer:

»Folk skal selvfølgelig betale det de skylder i skat, men mon ikke man kunne finde en smidigere måde, når det gælder småpenge.«

Danmarksdemokraternes skatteordfører, Hans Kristian Skibby, er målløs.

»Det er helt gakgak, at det er små beløb, der bruges ressourcer på at opkræve,« siger han.

Minister: Forstår berørte borgere, men...

Skatteminister Jeppe Bruus (S) slår fast, at han godt forstår folk som Karsten Sølver Ørum, Per Rosenmeyer Hjortshøj, Susanne Hansen og Tor Karlsbjerg, der har fået opkrævninger på mellem fire og 38 øre.

»Jeg forstår godt, at det for de berørte borgere kan opleves underligt,« skriver Jeppe Bruus i en mail og tilføjer:

»De nuværende regler er dog sådan udformet, at alle rentebeløb uanset størrelse skal opkræves, og det forholder Skatteforvaltningen sig naturligvis til.«

I forhold til at få indført en bagatelgrænse for opkrævninger, som de borgerlige partier ønsker, så fortæller ministeren, at Skatteforvaltningen skal se på det i løbet af »de kommende år«.

»Skatteforvaltningen kigger i de kommende år på at styrke beregningen og opkrævningen af renter - herunder i forhold til håndteringen af småbeløb. Det er dog vigtigt, at betalingsfrister bliver overholdt, og at en eventuel indførelse af en bagatelgrænse ikke fører til, at borgernes respekt for betalingsfrister bliver svækket,« skriver ministeren.

Hans Kristian Skibby (DD) giver ikke meget for, at der måske sker noget om nogen år.

»Jeg vil have frem, hvilke ressourcer Skat bruger til at opkræve alle de her småører fra danskerne. Det har jeg spurgt ham om skriftligt og jeg vil stille spørgsmål i folketingssalen,« siger han.