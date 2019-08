Giv et fristende købstilbud. Frem med checkhæftet.

For det er i sidste ende alligevel altid kun et spørgsmål om prisen.

USA's præsident, Donald Trump, har mere end en gang vist, at han har en tilgang som mest af alt minder om en lavpraktisk midtjysk hestepranger, der blot venter på at få det afgørende håndslag.

Næsten uanset hvad det handler om.

Se hvilke amerikanske præsidenter, der har besøgt Danmark i tidernes løb. Video: Reuters/CNN Vis mere

Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier ved SDU, ser også den opsigtsvækkende historie om, at Donald Trump og USA ønsker at købe Grønland, som en følge af præsidentens måde at anskue verden på.

»Jeg tror ikke, det er en joke. Trump er jo typisk ikke bundet af almindelig tænkning om, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Jeg tror, at hvis det stod til ham, så kan han ikke forstå, hvorfor det ikke vil være en god idé at købe Grønland. Han tænker vel som real estate entrepreneur, at det kun er et spørgsmål om prisen,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

USA-eksperten tror dog samtidig, at der vil være folk omkring den amerikanske præsident, der vil få fortalt ham, at tingene ikke er helt så endimensionelle:

»Der vil sandsynligvis være rådgivere omkring præsidenten, som formår at forklare ham, at man ikke bare sådan lige kan købe et land. At det ikke fungerer sådan mere. Så mon ikke han får det at vide, inden han kommer til Danmark og hiver checkhæftet frem. Jeg tror, det ender ved det,« lyder vurderingen fra Niels Bjerre-Poulsen.

Det er allerede kendt, at når USA's præsident i begyndelsen af september kommer på officielt besøg i Danmark og mødes med statsminister Mette Frederiksen (S), er Arktis og den geopolitiske og -sikkerhedspolitiske situation i relation til Grønland højt på dagsordenen.

Niels Bjerre-Poulsen peger desuden på, at Trump også ser kommercielle interesser i Grønland og det arktiske område.

Og at Donald Trump, som i forvejen har stjålet både sit slogan og det meste af sit politiske program fra den tidligere republikanske præsidentkandidat Pat Buchanan, nu blot tager endnu et tema op fra Buchanan:

»Han stjal Buchanans partiprogram, og - paradoksalt nok - tror jeg, det er gået op for Donald Trump, at de klimaforandringer, som han ellers påstår slet ikke eksisterer, åbner for nogle kommercielle aktiviteter og skibsfart nogle måneder om året,« siger Niels Bjerre-Poulsen.