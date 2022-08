Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inger Støjberg ser ud til at flyve ind i Folketinget efter et valg, men hun vil ikke på nuværende tidspunkt fortælle om hun peger på Ellemann eller Pape.

»Det kan jeg ikke sige endnu. Det er jo alvor det her og ikke et datingprogram, hvor jeg kan fortælle hvem jeg hælder til af de to kandidater,« siger Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.

»Det bliver afgørende for os hvad politikken bliver og hvem vi kan stole på kan føre politikken ud i livet,« siger hun.

Inger Støjberg forklarer, at hun i den nærmeste fremtid skal mødes med de to kandidater, så hun kan få klarlagt hvad de vil med deres statsministerkandidatur. Derefter vil hun træffe en beslutning.

»Det er som sagt en alvorlig beslutning, så derfor er det vigtigt at tage de her samtaler,« forklarer Støjberg.