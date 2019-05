Hvilke politikere er i minus, og hvilke er i plus?

Politisk kommentator Søs Marie Serup - den ene halvdel af 'Plus & Minus - Valg med Søs og Trier' - gør regnebrættet op frem mod valgdagen.

Lars Løkke Rasmussen og blå blok er bagud i vælgermålingerne. Hvad er hans bedste kort frem mod valgdagen?

»Han er sit eget bedste kort. Løkke kan nogle gange være en udfordring for Venstre og regeringen, men han er også ualmindeligt vidende om dansk politik, helt ned i detaljen. Hvis de skal have en chance, skal de lade Lars være Lars. Jo sværere det ser ud, desto bedre er han.«

Søs Marie Serup, politisk kommentator

På hvilke punkter er Mette Frederiksen mest sårbar over for angreb fra Løkke?

»Det er hun på de uklarheder, der er i hendes politik. For eksempel på hendes udspil om tidlig pension. Det vil hun blive udfordret på. Men det er med velberådet omhu, at hun ikke melder mere specifikt ud. For jo mere konkret man har været før valgdagen,desto mere har man låst sig selv fast, og hun får brug for al den bevægelighed, hun overhovedet kan finde, efter valget.«

Hvor kan Mette Frederiksen mest effektivt angribe Lars Løkke Rasmussen?

»Det har vist sig, at det er effektivt at koble Lars Løkkes navn til centralisering. Det gør ham sårbar. Og så skal man også huske, at når man har siddet med magten i en del år, som Løkke har, så er der også en vis nedslidningseffekt.«

Hvad er Mette Frederiksens bedste kort frem mod valgdagen?

»Hun vil slå på, at det går godt i Danmark. At der er penge i kassen, og at hun vil bruge dem på velfærd.«

Hvad kommer det til at betyde for valgkampen, at De Radikales partiformand, Morten Østergaard, kræver garantier fra Mette Frederiksen om, at hun ruller store dele af det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken tilbage, før han vil pege på hende som statsminister?

»Det er gammelkendt kile, der nu er blevet meget synlig mellem S og R. Det er en kile, der har kostet utallige valgsejre for rød blok. Hver eneste valgkamp de sidste 10-15 år har man talt om, at det emne snart måtte være udtømt. Men hver eneste gang har det været en afgørende faktor. Det bliver det også denne gang.«

Hvem og hvad skal vi ellers holde ekstra øje med under valgkampen?

»Vi skal holde øje med potentielt stemmespild på både KristenDemokraterne Klaus Riskær, Rasmus Paludan og Pernille Vermund. Og så skal vi holde øje med de krav, støttepartierne stiller til de potentielle statsministre. For det helt store spil kommer efter valgdagen, når der skal forhandles om, hvem der får del i magten.«

Bliver Klaus Riskær valgkampens joker eller joke?

»Han bliver ikke en joker, men heller ikke nødvendigvis en joke. Jeg spår ham ikke store chancer for at komme i Folketinget. Men han kommer til at fylde mere i valgkampen, end de andre partiledere vil bryde sig om.«

Hvem vinder valget?

“Lige nu hedder den 90-10 til Mette Frederiksen og rød blok. Partierne i blå blok er over en bred kam - med undtagelse af De Konservative - i tilbagegang og i særdeleshed Dansk Folkeparti. Men det ender altid med at blive tæt. De fleste vil ende med at bide negle på valgdagen.”

