Fredag aften træder den russiske operasangerinde Anna Netrebko på scenen i Musikhuset Aarhus. Mandag skal Den Russiske Nationalballet også optræde der.

To forestillinger, som Musikhuset Aarhus har tænkt sig at gennemføre trods kritik, fordi »det kun er set ud fra en kunstnerisk vurdering, at hun står her i Musikhuset Aarhus,« sagde kunstnerisk chef i Musikhuset, Jeppe Uggerhøj, tidligere fredag til Kulturmonitor.

Men nu er rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune kommet på banen. Musikhuset Aarhus hører nemlig under kommunen, og rådmanden mener, at de forestillinger – og alle andre med russisk fortegn – bør boykottes, set i løbet af situationen i Ukraine lige nu.

»Kommunerne skal kunne bakke op om boykotten af Rusland. Kultur, idræt og øvrige kommunale aktiviteter bør omfattes af regeringens sanktioner mod Rusland,« lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra Rabih Azad-Ahmad (RV).

Derfor har rådmanden sendt et brev til Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) for at få de statslige sanktioner udvidet, så de blandt andet har mulighed for at aflyse de to omtalte russiske forestillinger, der lige nu skal gennemføres i Aarhus.

»Jeg er fortaler for, at man normalt adskiller tingene fra hinanden, altså kultur og politik, men det vi oplever i Ukraine lige nu er historisk og kræver, at vi står sammen. Det er helt afgørende, at vi bruger alle tilgængelige midler til at sendte et klart signal til Rusland,« siger Rabih Azad-Ahmad til B.T.

Han forklarer, at Aarhus Kommune ikke kan aflyse de to optrædener, som det ser ud nu, uden at kommunen derved begynder at drive udenrigspolitik.

Derfor ønsker man, at udenrigsministeren hurtigt forholder sig til situationen og udvider sanktionerne, så kommunerne kan boykotte de russiske optrædener.

Kulturministeren har tidligere i dag meldt ud, at kulturen og sporten også skal spille en rolle i denne helt ekstraordinære situation. Kommunerne har brug for klare retningslinjer for, hvilke sanktioner der i givet fald skal arbejdes ud fra, lyder det fra rådmanden.

Hvis ikke Aarhus Kommune hurtigt hører tilbage fra udenrigsministeren, vil russiske Anna Netrebko altså træde på scenen i Aarhus i aften – en operasangerinde, der flere gange har optrådt for Putin og som for år tilbage støttede kulturen i separatiststyrede områder i Ukraine.

B.T. Aarhus har været i kontakt med Musikhuset Aarhus, der ikke har nogle kommentarer til situationen, fordi Rabih Azad-Ahmad er gået ind i sagen.