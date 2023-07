Regeringen vil nu undersøge muligheden for juridisk at forhindre koranafbrændinger foran ambassader.

Sådan lyder det søndag aften i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Meldingen kommer efter flere dages uroligheder, hvor den islamkritiske gruppe Danske Patrioter ved flere lejligheder har brændt Koranen af under demonstrationer foran ambassader.

Afbrændinger, der er blevet mødt med stor vrede flere steder i verden, og som har fået blandt andet Tyrkiet til at bede Danmark om at sætte en stopper for det.

Men hvis regeringen tror, at et forbud vil løse problemet, så tager de fejl, lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

»Hvis regeringen forbyder koranafbrændinger foran ambassader, så vil det jo ikke stoppe kravene fra de her lande, som er utilfredse. Tværtimod tror jeg, at de risikerer at smide mere benzin på bålet,« siger han.

Ifølge Udenrigsministeriet er koranafbrændinger i modstrid med danske interesser og danskernes sikkerhed.

»Alene søndag har der været fem koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, og i morgen er der anmeldt syv,« siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til DR.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Derfor vil regeringen se på, hvordan man i helt særlige situationer kan forhindre 'forhånelsen af andre lande.'

Et træk, der sandsynligvis vil blive mødt med kritik fra begge fløje – men særligt blå blok, vurderer Joachim B. Olsen.

»Argumentet fra blå blok vil være, at hvis vi som land bøjer vores ytringsfrihed nu, hvad bliver så det næste,« forklarer han.

Forslaget møder dog opbakning fra de to andre regeringspartier Venstre og Socialdemokratiet, erfarer B.T.

Samtidig mener Joachim B. Olsen, at regeringens udmelding vil åbne for en hel generel diskussion om rammerne for ytringsfriheden i Danmark.

»Vi kommer til at diskutere ytringsfriheden på den ene side og Danmarks interesser på den anden. Handler det om frygten for ikke at kunne sælge Lurpak smør i bestemte lande, eller handler det om Danmarks sikkerhed?« siger han.

På trods af koranafbrændinger vurderer politiets efterretningstjeneste, at terrortruslen i Danmark er uændret.

