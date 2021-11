Udsatte borgere med misbrug skal have ekstra hjælp og pleje på et helt nyt plejehjem i Aarhus.

Byrådet har i de to seneste budgetforlig afsat samlet set 7 millioner kroner årligt til at drive et plejehjem til ældre med misbrug.

Men flere punkter i Aarhus Kommunes visioner for plejehjemmet vækker bekymring hos hjemløseorganisation.

De foreløbige planer er at give ældre med en »kaotisk livsførelse« med et aktivt misbrug og psykiatriske udfordringer et tilbud, som i forvejen ikke findes i kommunen.

Plejehjemmet med i alt 10 pladser er planlagt til at blive placeret ved Tre Ege i Brabrand i et samarbejde med Kirkens Korshær og Røde Kors.

Organiseringen af plejehjemmet og de nærmere detaljer er endnu ikke på plads, men i de indledende faser har planerne allerede vakt bekymring.

Flere organisationer i høringsprocessen har overordnet givet deres opbakning til projektet.

Men flere forhold vækker alligevel bekymring.

I et høringssvar om projektet har hjemløseorganisationen SAND Østjylland blandt andet udtrykt bekymring og undren i forhold til beliggenheden.

»Beliggenheden kan vi være bekymret for. Tre Ege ligger langt væk fra målgruppens vanlige miljø og vil afskære dem fra deres adgang til vedligeholdelse af deres misbrug og netværk,« skriver de blandt andet i deres høringssvar.

Derudover er organisationen også skeptiske overfor den måde Aarhus Kommune vil visitere borgerne til plejehjemmet.

»Vi bliver med det samme bekymrede, når vi læser, at behandlingsmuligheder skal være afdækket i forhold til misbrugsdelen som betingelse for visitation.«

»Målgruppen for plejehjemmet har ofte utallige mislykkede forsøg på behandlingsdelen, og vi bliver bekymret for at endnu en tur gennem et snævert behandlingssystem vil afskære muligheden for at borgerne falder fra,« skriver de i høringssvaret.

Organisationen ønsker desuden, at der bliver etableret flere end 10 pladser på tilbuddet, da de forventer, at der er et større behov i kommunen.

Det mener Udsatterådet i kommunen også. De har tidligere vurderet, at der skulle etableres minimum 12 pladser. Desuden gør de også opmærksomme på, at placeringen i Brabrand muligvis vil agere som bremseklods for, at borgere vil takke ja til tilbuddet.

Magistraten i Aarhus skriver i en indstilling til byrådet, at de er opmærksomme på de forhold, som organisationerne i høringssvarene har pointeret.

»I etableringen af tilbuddet skal det sikres, at der skabes hensigtsmæssige rammer for alle borgere på adressen, skriver de blandt andet.«

Efter byrådet har behandlet den nuværende indstilling, vil planerne og organiseringen af konkretiseres videre fremgår det af indstillingen.