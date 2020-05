Der er en hård kerne af muslimer i Danmark, som er fuldstændig ligeglade med forsamlingsforbud og afstandskrav under coronakrisen.

Sådan lyder budskabet fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter B.T. mandag skrev om en video fra Gellerupparken, som viser over 30 muslimske mænd samlet til fællesbøn søndag aften.

»Det provokerer mig helt vildt, at vi har en hård kerne af muslimer, som er totalt ligeglade med, at de kan igangsætte smittekæder, som kan ramme deres uskyldige nabo,« siger Mattias Tesfaye.

»Men det overrasker mig ikke, fordi denne hårde kerne allerede havde vendt det danske samfund ryggen inden coronaepidemien,« siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye mistænker, at fællesbønnen i Gellerupparken søndag aften var signal fra deltagerne om, at de føler sig hævet over loven. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Fællesbønnen var et klokkeklart brud på forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer, som gælder indtil den 8. juni. Hvis politiet havde grebet ind, havde det uløst en bøde på 2.500 kr. til hver deltager.

Men Mattias Tesfaye tror ikke, at fællesbønnen søndag aften skyldes, at gruppen havde et stort behov for at bede.

»Det ligner mere, at de vil vise, hvem der bestemmer i Gellerupparken, og at de er hævet over forsamlingsforbuddet,« siger han.

Da den muslimske højtid Ramadanen begyndte den 24. april, var Mattias Tesfaye ude og advare alle muslimer i Danmark mod at holde ramadan med fællesbøn og store fællesmiddage på grund af coronasmitten.

Søndag aften var over 30 muslimske mænd samlet til en fællesbøn i Gellerupparken. Dermed brød de forsamlingsforbuddet.

Myndighederne har bl.a. lavet plakater på ni forskellige sprog, som skal informere om coronaens begrænsninger for Ramadanen.

»Regeringens strategi er at appellere til folks sunde fornuft, og det store flertal af muslimer indordner sig heldigvis,« siger Mattias Tesfaye.

Men du erkender, at 'den hårde kerne' er fløjtende ligeglade. Hvad vil du så gøre for at nå dem?

»Jeg kan trykke informationsplakater på 500 sprog og proppe dem ind i deres postkasse - det vil stadig ikke hjælpe. De bryder forsamlingsforbuddet med vilje.«

»Intet andet end en konsekvent politiindsats virker,« faststår Tesfaye.

Nu svarer muslimer tilbage på kritkken omkring ællesbønnen. Foto: Oxenholt

B.T. spurgte mandag Østjyllands Politi om, hvorfor de ikke greb ind i fællesbønnen. Men fungerende politiinspektør ,Gert Bisgaard, fortalte, at politiet ikke nåede frem, selv man var informeret om bønnen otte timer forinden.

»Fordi den patruljevogn, der var på vej derud, forulykker, kommer vi ikke derud i tide. Så det er overstået, da vi kommer frem. Vi skulle have været af sted noget før, og det er en fejl, at vi ikke var det,« siger politiinspektøren.

Mattias Tesfaye, er der virkelig ikke andet at gøre end at krydse fingre for, at politiet klarer opgaven?

»Det er det middel, vi har. Det er uheldigt, at en politibil forulykker søndag aften. Men jeg forventer, at Østjyllands Politi vil være massivt til stede frem over, så det ikke gentager sig,« siger ministeren.

B.T talte mandag aften en af de personer, som var med til at arrangere fællesbønnen. Han fremtræder anonymt, men B.T. kender hans identitet.

»Vi ville gerne samle folk og skabe lidt god stemning. Det var ikke en demonstration eller noget. Det var bare en fællesbøn. Bønnekaldet startede som et modsvar, til det der skete natten til lørdag.«

Personen henviser til, at den højreorienterede, islamkritiske gruppe 'Generation Identitær' lørdag rullede et stort banner ud over en bygning i Gellerupparken med teksten: 'Stop Bønnekald!'