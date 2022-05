Regeringen vil have Forsvaret til at sørge for to nye privatfly til at fragte ministrene komfortabelt rundt i verden.

På grund af »den sikkerhedspolitiske situation« i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine er det nemlig blevet nødvendigt at købe to ekstra private VIP-fly til flyvninger af regeringens ministre.

Det mener regeringen i hvert fald selv. Også coronakrisen bliver brugt som argument for, at der nu skal købes nye privatfly.

Det fremgår af dokumenter fra Forsvarsministeriet, som B.T. har fået udleveret.

Her er man i starten af marts blevet sat til at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre hurtigst muligt at tilføje to nye moderne fly til den nuværende flåde på fire Challenger-CL 604 fly. Det er de fly, der stilles til rådighed for Kongehuset og regeringen.

Men Forsvarsministeriet ønsker ikke at fortælle, hvem i regeringen der står bag bestillingen af de nye privatfly.

Det fremgår af dokumenterne, at det ikke er Forsvarsministeriet selv, der har sat arbejdet med de to nye privatfly til ministrene i gang, men at ministeriet arbejder ud fra en bestilling.

Et dansk Challenger-fly på overvågningsopgave. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret. Vis mere Et dansk Challenger-fly på overvågningsopgave. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret.

B.T. har derfor i flere uger forsøgt at få Forsvarsministeriet til at svare på, om bestillingen kommer fra Statsministeriet eller Udenrigsministeriet. Men det vil Forsvarsministeriet ikke svare på efter gentagne forsøg.

Ministeriet svarer blot, at »til en eventuel anskaffelse af flere fly er der behov for koordination med andre ministerier«.

Forsvarsministeriet skriver, at det også er coronasituationen, der gør det nødvendigt at købe de nye fly nu.

»Covid-19 lagde en række restriktioner på rejser med almindelig flytrafik, herunder eksempelvis karantæneperioder efter flyrejser, aflysning af nogle flyafgange samt indrejserestriktioner. Disse restriktioner kan i nogen grad imødekommes ved transport med egne fly. Endvidere giver rejser i et mindre fly med færre medpassagerer bedre mulighed for at holde bedre afstand til andre kontakter, end rejser i rutefly gør,« skriver ministeriet.

B.T. har derefter spurgt, hvordan tidligere coronarestriktioner skulle begrunde, at det er nødvendigt at købe nye privatfly, der måske endda først kommer på vingerne om op til to år.

Det svarer ministeriet ikke på.

Samtidig har vi spurgt, hvorfor man bruger begrundelsen færre afgange i kølvandet på coronakrisen, når nye rapporter viser, at mængden af flytrafik verden over har været stærkt opadgående og mange steder allerede er tilbage på normalt niveau.



Jeppe Kofod fløj 10. marts 2020 til Moldova i et Challenger 604-privatfly. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Jeppe Kofod fløj 10. marts 2020 til Moldova i et Challenger 604-privatfly. Foto: Ida Marie Odgaard

Det spørgsmål går ministeriet heller ikke nærmere ind i.

I dokumenterne fra Forsvarsministeriet er der flere modeller for, hvordan man kan få flere VIP-fly på vingerne på både kortere og længere sigt.

Det kan blandt andet foregå ved, at man leaser private fly i en kortere periode. Fælles for modellerne er, at priserne er overstreget med begrundelsen konkurrencehensyn.

Et enkelt sted fremgår det dog, at prisen ved en af de modeller, der er i spil, vil være på 22.000 kroner i timen, hvis flyet flyver med seks passagerer. Det vil koste 83.000 kroner i timen med 14 passagerer.

Hvordan de nye fly skal finansieres, fremgår ikke af dokumenterne.

Forsvarsministeriet skriver, at en »langsigtet håndtering af Challenger-kapacitetens opgavekompleks forventes adresseret i rammen af det kommende forsvarsforlig«.

B.T. har i marts kunnet fortælle, hvordan udenrigsminister Jeppe Kofod på ét enkelt år har brændt 3,5 millioner kroner af på privatfly.

B.T. stillede første gang spørgsmål til Udenrigsministeriet om Jeppe Kofods flyrejser 23. februar i år. Dokumenterne fra Forsvarsministeriet om de nye privatfly er fra 8. marts.

Udenrigsministeriet har senest beklaget rod i regnskaberne for 567.591 kroner ved Kofods private flyvninger.