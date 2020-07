Først kom der et folketingsvalg i vejen. Så spændte coronakrisen ben. Men nu er det lykkedes.

Onsdag bliver statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes kæreste, filmfotografen Bo Tengberg, gift i Magleby Kirke på Møn.

Det var ellers planen, at parret allerede skulle være blevet gift i sommeren sidste år.

Men de valgte at udskyde brylluppet til i år, da der kort forinden blev udskrevet et folketingsvalg, som hun endte med at vinde, hvilket derfor optog det meste af hendes tid.

Inviterede gæster foran kirken. Foto: Byrd / Anne Dorthe Wilms.

I år ramte coronakrisen så - og længe var det uvist, hvornår de kunne sige 'ja' til hinanden.

Det blev ellers besluttet, at brylluppet skulle afholdes lørdag den 18. juli, men også de planer måtte parret ændre for nogle uger siden, da der blev placeret et topmøde i EU-regi lige den dag, som Mette Frederiksen skal deltage i.

»Jeg glæder mig så meget til at blive gift med den her fantastiske mand. Men helt let skal det åbenbart ikke være, og nu er der indkaldt til rådsmøde i Bruxelles lige præcis den lørdag i juli, hvor vi havde planlagt bryllup,« skrev statsministeren i den forbindelse på sin Instagramprofil.

»Øv. Men jeg skal jo passe mit arbejde og varetage Danmarks interesser. Så vi må endnu engang ændre planer,« tilføjede hun.

De ændrede planer er dermed blevet, at parret valgte at rykke den store dag til onsdag den 15. juli på Møn, hvor de også ejer et sommerhus.

»​Størst af alt er kærligheden. Og det skal nok lykkes snart at blive gift. Jeg glæder mig til at sige ja til Bo (der heldigvis er meget tålmodig),« sluttede Mette Frederiksen sit opslag i forbindelse med ændringen.

De to har tilsammen fem børn fra tidligere ægteskaber.

42-årige Mette Frederiksen har to, mens 55-årige Bo Tengberg har tre, hvoraf de to er med skuespilleren Trine Pallesen, der især er kendt fra tv-serien 'Rejseholdet'.

Her ses statsminister Mette Frederiksen og Bo Tengberg sammen i 2018. Foto: Henning Bagger

Det var i 2014, at de begyndte at se hinanden, og da Mette Frederiksen for tre år siden fyldte 40, fortalte hun til B.T, at hun havde fået en forlovelsesring af Bo Tengberg.