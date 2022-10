Lyt til artiklen

Der tegner sig et klart mønster, når Mette Frederiksen (S) flere gange siger forkerte ting i tv-debatterne.

Sådan lyder kritikken nu fra Venstres Morten Dahlin ovenpå søndagens debat mellem Jakob Ellemann, Søren Pape og Mette Frederiksen på TV2.

Under debatten sagde Mette Frederiksen til Jakob Ellemann–Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K), at »den største forskel på jer to og på mig, det er, at I vil fjerne topskatten.«

Men det passer ikke, og det forklarede statsministeren efter debatten på Facebook.

'Bare for en god ordens skyld. Jeg ved godt, at der er forskel på de borgerlige partiers økonomiske politik.'

'Der er tre borgerlige partier, der vil afskaffe topskatten: Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Men ikke Venstre. Det kunne jeg godt have sagt mere tydeligt, da jeg henviste til den samlede skattepolitik i blå blok,' skrev Mette Frederiksen.

Men det er simpelthen ikke godt nok, lyder det fra Dahlin.

»Mette Frederiksen siger simpelthen usande ting og slipper afsted med det. Hun havde masser af muligheder for ar rette sig selv efterfølgende på tv, men det gjorde hun ikke,« siger han til B.T.

Men hun har sagt efterfølgende, at hun var upræcis, og at det ikke var med vilje. Kan det ikke ske for selv den bedste?

»Alle kan komme til at lave fejl. I en lang valgkamp kommer vi nok alle til at lave en fejl eller to. Men der er ved at danne sig et mønster, for i tv-debatterne har hun sagt flere usande ting. Sidste debat sagde hun også, at nedslidning var et kriterie for at få Arne-pension. Det passer heller ikke.«

Det lyder jo næsten som om, at du tænker, at Mette Frederiksen siger usande ting med vilje?

»Jeg vil lade folk lave deres egne fortolkninger af, om det er med vilje eller ej. Jeg konstaterer bare, at der er ved at danne sig et mønster.«

Men hvis det er en fejl, så er det vel ikke noget, man bare kan bestemme sig for at lade være med. En fejl er jo netop noget, som man ikke har lyst til at lave?

»Hvis man begår den samme fejl igen og igen og igen, så bliver rman nok nødt til at spørge sig selv, hvad det er, man gør forkert. Jeg vil lade folk selv vurdere, hvad det skyldes,« siger Morten Dahlin.

Socialdemokratiets Peter Hummelgaard giver ikke meget for kritikken.

»Der er ikke noget nyt i, at Venstre gerne vil så tvivl om statsministerens troværdighed. Det har de sådan set forsøgt uafbrudt i tre år. I forhold til den konkrete udtalelse i går, så har statsministeren selv justeret sin udtalelse kort efter debatten – og inden Dahlin skrev sit Facebook-opslag.«

»Men nu vi er ved det: Vil Jakob Ellemann-Jensen så selv korrigere, at han sagde, at danskerne er blevet fattigere pga. regeringens politik? Og vil han korrigere, at hans nye klimaplan vil sørge for, at vi når i mål med vores 2030-målsætning. For ingen af delene er rigtige,« lyder beskydningen tilbage.