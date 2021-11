Socialdemokratiet og Venstre tager, måske til de færrestes overraskelse, de fleste stemmer ved både kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Men selvom de hiver tusinder og tusinder af stemmer til sig, er de stadig i tilbagegang i forhold til sidste kommunalvalg i 2017.

Nogle, der til gengæld kan løfte hænderne højt op i vejret, er Konservative.

De kan blære sig med indtil videre at have den største procentmæssige fremgang. Både kommunalt og regionalt.

Morten Theissen, der er spidskandidat for de Konservative i Aalborg, har fundet smilet frem i AKKC.

»Jeg er tæt på den jyske version af eufori,« griner han og fortsætter:

»Vi er glade, lettede og meget begejstrede, men først og fremmet taknemmelige for, at der er så mange, der har ville sætte deres kryds ved os.«

Stemmeoptællingen nærmer sig langsomt en afslutning ved begge valg, og i skrivende stund er der 7 procent fremgang kommunalt, og tallet lyder på 7,7 procent regionalt.

»Jeg tænker, at det her er et udtryk for, at vælgerne har forstået alvoren i samfundsufviklingen. De har valgt at kaste deres stemme på noget, der er stabilt og ansvarligt,« siger Morten Theissen.

i Regionshuset er Konservative Per Larsen ligeledes glad.

»Vi er klar til at vippe Ulla (Ulla Astman, nuværende regionsrådsformand red.) af pinden,« siger han men tilføjer dog, at Venstre stadig er større end Konservative og at det sår en tvivl i ham om, hvorvidt det er ham, der får lov at tage posten.

Hvis Venstre bliver det støste parti, vil Per Larsen pege på Mads Duedahl som regionsrådformand.