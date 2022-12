Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis man ikke kan finde et folketingsmedlem fra Moderaterne i disse dag, vil onde tunger sikkert sige, at man bare skal spejde efter et spinatbed.

Mandag var det Moderaternes måske kommende kulturminister Jon Stephensen, der plantede fødderne solidt i spinaten, da han trådte ind i 24syvs studie.

Her sagde Jon Stephensen – mens Løkke er i regeringsforhandlingernes absolutte slutspil – skråsikkert, at Moderaterne nu havde droppet partiets kravet om, at FE-sagen og den betændte sag om Ahmed Samsam skal undersøges.

Der var bare et problem: Moderaterne har ikke opgivet dette krav, og Jon Stephensen måtte kort efter interviewet hos 24syv kaste sig ud i den lidet ærefulde disciplin politisk rygcrawl på Twitter.

»Jeg har været en tur i 24syv programmet Valgt i Danmark. I den forbindelse fik jeg indikeret, at Moderaterne ikke længere ønsker en undersøgelse af FE og Ahmed Samsam. Det er ikke korrekt,« skrev han.

Det bidrager til billedet af amatørisme hos Moderaterne, når et uerfarent folketingsmedlem for åbne mikrofoner bralrer ud med en holdning, som ikke er tjekket af med partiets ledelse, lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det første, man skal lære som MFer, er, at hvis du er i tvivl, når du får et spørgsmål fra en journalist, så skal du svare: ‘Det ved jeg ikke. Det vil jeg gerne svare på. Må jeg have lov at vende tilbage.’ Det er det, der glipper her,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Det er MF'ernes grønspættebog, Jon Stephensen ikke lige har fået læst.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Jon Stephensens tur i spinatbedet skriver sig ind i rækken af dårlige sager for de uerfarne Moderater.

Først kom det frem, at det nyvalgte folketingsmedlem Kristian Klarskov ikke var den succesfulde iværksætter, han og partiets havde solgt ham som.

Virkeligheden var mindre prangende: Han var en fallent, der levede af sin hustrus penge. Efter afsløringen opgav han sit mandat i Folketinget.

Knap havde han forladt Folketinget, før Moderaternes nyvalgte folketingsmedlem, Jeppe Søe, tiltrak sig mediernes opmærksomhed.

Klikkede man sig ind på de småpikante hjemmesider netfisse.dk, sexfan.dk, cybersafter.dk og sexsnak.dk, blev man nemlig ledt tilbage til Jeppe Søes kandidathjemmeside med Moderaternes logo på.

Selv forklarede Jeppe Søe, at de saftige hjemmesider var blevet oprettet i forbindelse med et fejlslagent projekt med Sex og Samfund.

»De her sager tegner et billede af, at Moderaterne er et amatørforetagende, hvor Løkke sidder i toppen af pyramiden som den eneste erfarne politiker med en bund af fuldstændig grønne og uerfarne folketingsmedlemmer under sig,« siger Joachim B. Olsen.

Han hæfter sig dog ved, at Lars Løkke Rasmussen trods de uheldige sager, lige nu befinder sig der, hvor han gerne vil være: I slutspillet om en regering, som han efter alt at dømme bliver en del af.

»Men jeg tror, at Løkke vil lede efter ministeremner uden for Moderaternes folketingsgruppe,« konstaterer Joachim B. Olsen tørt.