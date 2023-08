Den tidligere radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, der måtte gå af efter en række skandalesager i 2017, har stor succes som ejendomsinvestor.

Hun er nemlig medejer af 12 relativt nystartede firmaer, som tjener gode penge.

Det skriver Finans.

Et af firmaerne er Real Estate AI, som Anna Mee Allerslev ejer halvdelen af. I 2022 havde firmaet et overskud på 5,2 millioner kroner.

Anna Mee Allerslev har de senere år købt ejendomme for store tocifrede millionbeløb med det formål at sælge dem videre. Hendes samabejdspartnere er to ukendte egyptere ved navn Khaled Omar Hussein Abdelrehim Tammam og Ibrahim Omar Hussein Abdelrehim Tamam, fremgår det af erhvervsregistret.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan hun sammen med egypterne blandt andet købte en stor villa tæt på Marselisborg Slot i Aarhus for 12,7 millioner kroner.

Fem måneder senere blev den solgt videre for små 20 millioner kroner. En villa i Hellerup på 215 kvadratmeter er også blevet opkøbt og solgt efter samme skabelon.

Anna Mee Allerslev gik af for må seks år siden, efter at B.T. skrev om hendes brug af Københavns Rådhus til sit private bryllup. Efterfølgende kom det også frem, at hun havde brugt den kommunale samarbejdspartner Øens Murerfirma til en totalrenovering af sin lejlighed.

Siden har hun levet uden for offentlighedens søgelys, men hun har altså ikke ligget på den lade side. Ejendomsspekulation er blevet hendes primære metier. Derudover har hun også kastet sig over aktiespekulation og valutaspekulation med investoren Mark Jin Birk Hansen.

Anna Mee Allerslev måtte gå af som borgmester i 2017 efter en række skandalesager. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Anna Mee Allerslev måtte gå af som borgmester i 2017 efter en række skandalesager. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

I 2022 røg hendes navn for en kort bemærkning på forsiden igen, da Ekstra Bladet i 2022 kunne fortælle, at der var brugt ulovlig arbejdskraft på de byggerier, hendes selskaber var involveret i.

Til avisen fortalte hun, at hun var rasende over sagerne og havde givet bøder til de pågældende entreprenører:

»Jeg er ikke forpligtet juridisk til at tjekke, men jeg er alligevel meget ked af, at jeg ikke gjorde det. Det var dumt, og jeg har lært en vigtig lektie. Fremover vil jeg dobbelttjekke alle mine hovedentreprenører. Det er enormt vigtigt for mig, at alle overholder alle danske regler og love,« skrev hun til Ekstra Bladet dengang.