Store dele af befolkningen vender statsminister Mette Frederiksen ryggen.

Fra at være den mest populære minister i sin regering, så er Mette Frederiksen styrtdykket i popularitet. Nu er hun pludselig helt nede på en tiendeplads på listen over ministrenes popularitet.

Det viser en ny måling, som YouGov har lavet for B.T. Her er 1.254 danskere blevet spurgt: 'Uanset dine politiske præferencer, hvad synes du så om følgende ministre?'

Her svarer 37 procent, at de synes dårligt eller meget dårligt om Mette Frederiksen.

Mette Frederiksens populariet styrtdykker. Sms-sagen har ramt hende hårdt. Foto: Philip Davali

Dermed er de markant mere negativt stemt over for statsministeren end for bare to måneder siden.

»Når faldet er så dramatisk, så må man sige, at sagen om de manglende sms'er stirrer en i øjnene,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup og fortsætter:

»Men sms-sagen er ikke den eneste grund til, at danskerne reagerer negativt. Mon ikke også danskerne har bidt mærke i den grove sprogbrug, som der lå i sms-beskederne og også set pressemødet om sms'erne og har oplevet statsministeren som arrogant,« forklarer Søs Marie Serup.

YouGov lavede en lignende måling for knap to måneder siden i september. Her lå Mette Frederiksen på andenpladsen over de mest populære ministre. Kun overgået af sundhedsminister Magnus Heunicke.

Statsministeren har tidligere ligget på førstepladsen i målingen. I juli og september måned sidste år – hvor coronavirussen havde et jerngreb på Danmark – var Mette Frederiksen den absolut mest populære minister.

Siden da er presset på statsministeren øget i forbindelse med blandt andet sms-sagen, belastende vidneudsagn i Minkkommissionen og en advokatundersøgelse, der sår tvivl om, hvorvidt regeringens egen udlægning af minksagen overhovedet er retvisende.

Søs Marie Serup mener, at danskerne sandsynligvis ikke kender alle de mange detaljer i Minkkommissionens vidneudsagn, men dømmer hende på andre forhold.

»De færreste danskere sletter jo deres egne sms'er. Folk bliver mistænksomme, når de hører at fire centrale personer – herunder statsministeren – har slettet deres sms'er, men andre har ikke gjort det,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Søs Marie Serup forklarer, at det generelt ikke er ualmindeligt, at en regering bliver mindre populær midt i en valgperiode.

Helt generelt kan man se, at ministrene i YouGovs popularitetsmåling generelt tager et dyk.

»Det ville være bedst for regeringen, hvis den kunne sætte en dagsorden. Men der er meget, der støjer. Sms-sagen, kommunalvalg og andre ting,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

»Så det er ikke overraskende, at ministrene over en bred kam går ned. Dog er det altså usædvanligt for Mette Frederiksen,« siger hun.

Der er mange flere mænd, som mener, at Mette Frederiksen klarer sig »meget dårligt« end der er kvinder.

27 procent af de adspurgte mænd giver Mette Frederiksen bundkarakter, hvorimod det kun er 16 procent af kvinderne.

»Kvinder bliver ofte bedømt lidt hårdere, når de begår fejl på en toppost. Og det er især mænd, som dømmer dem hårdere,« siger Søs Marie Serup.

YouGov har også spurgt danskerne, om de mener, at statsministeren fremstår som troværdig. Her svarer blot 11 procent »i meget høj grad«, mens 17 procent svarer »i høj grad«.

I juni 2020 var det dobbelt så stor en andel, som mente, at statsministeren fremstod troværdig.

»Mette Frederiksen skal nok sætte dette halvår ind på tabskontoen og erkende, at det gik skævt. Missionen må være at minimere nederlagene. Til gengæld skal der så kløs på i det nye år,« siger Søs Marie Serup.