Hvor er det stort! Guld til Danmark, guld til Viktor Axelsen.

Den danske badmintonstjerne var rørt, da sejren var en realitet i Tokyo. Meget rørt. Han var så rørt, at han ikke kunne gennemføre guldinterviewet med DR.

»Jeg kan ikke tro det. Jeg kan slet ikke stoppe med at tude. Er det ikke okay?« lød det, inden han fortsatte:

»Det er for sindssygt. Det er en drengedrøm. Bare det at være her er en drøm. Jeg kan huske, jeg stod i OBK (Odense Badminton Klub, red.) og slog bolden og legede, det var OL-finalen. Og nu har jeg gjort det.«

Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Foto: LEONHARD FOEGER

Herefter måtte Viktor Axelsen erkende, at han ikke kunne gennemføre et interview. Selvfølgelig til fuld forståelse hos reporteren.

»Jeg kan ikke blive interviewet lige nu. Det var bare hamrende godt derude,« sagde Viktor Axelsen, inden han gik over til en tv-skærm, hvor han kunne hilse på familien derhjemme.

Og det var ikke kun Viktor Axelsen, som ikke kunne holde tårerne tilbage, da den gigantiske triumf var en realitet.

DR-værten Tina Müller begyndte nemlig også at græde, da DR stillede om fra Tokyo til studiet hjemme i Danmark.

Den danske badmintonstjerne var overlegen i finalen, hvor han besejrede Chen Long i to sæt.

Det er den blot anden danske OL-guldmedalje i badminton nogensinde, efter Poul-Erik Høyer triumferede ved de olympiske lege i Atlanta i 1996.