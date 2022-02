Den norske langrendsstjerne Johannes Høsflot Klæbo får hård kritik for sin opførsel under OL.

Det er canadiske Devon Kershaw, der selv er tidligere verdensmester, som langer ud efter nordmanden.

Kershaw mener, det er dårlig stil, at Johannes Høsflot Klæbo ikke stillede op til billeder i målområdet sammen med de øvrige medaljetagere, da der søndag var holdstafet.

Her fik Norge sølv efter Rusland – eller ROC, som det retteligt hedder under dette OL – mens Frankrig vandt bronze.

Men da de tre nationer efterfølgende skulle have taget de obligatoriske billeder i målområdet, var Johannes Høsflot Klæbo forduftet.

Og det får altså Kershaw til at skyde med skarpt.

»Jeg blev virkelig skuffet over, at Klæbo ikke var med på vinderbilledet. Det er skandaløst,« siger canadieren i sin podcast 'The Devon Kershaw Show' og fortsætter:

»At Klæbo ikke er på billederne… Han burde ikke blive smidt ud af OL, men de norske ledere må få styr på de her gutter. Ja, din opgave er at gøre det godt ved OL, men en anden opgave, som er meget vigtig, er at være en god ambassadør for sporten og være professionel.«

Kershaw er ikke den eneste, der har hæftet sig ved Hæbos fravær – ligesom det har fået opmærksomhed, at der var dømt hængemule hos de tre tilbageværende nordmænd, som trods alt stillede op foran kameraerne.

Men kritikken er helt forfejlet, mener Johannes Høsflot Klæbo.

»Jeg behøver ikke sidde her og forsvare mig. Som jeg sagde, da vi var kommet i mål, så skal vi være de første til at indrømme, at vi ikke var gode nok og til at gratulere dem, som vandt. Så min forklaring er, at jeg gik ind og skiftede, fordi jeg stod og ventede et stykke tid på, at vi skulle have taget billeder, men ingen dukkede op. Så besluttede jeg mig for at klæde om,« siger Klæbo til norske VG.