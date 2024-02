Normalt tiltrækker det årlige russiske motion-langrendsløb 'Ski Track Russia' sig ikke den store opmærksomhed uden for det store lands grænser.

Men i år var det anderledes.

For da de tæt på 10.000 deltagere gjorde sig klar til at begive sig ud på ruten, stillede de sig i en formation, der ikke var til at tage fejl af.

De mange russere formede nemlig et tydeligt 'Z' - som jo er blevet det russiske symbol i invasionen af Ukraine. Og mens motionisterne stod i formation, gjaldede en hilsen fra præsident Vladimir Putin ud af højtalerne.

Og optrinnet har medført hovedrysten i det vestlige langrendsmiljø

»Åh, er det sandt? Det føles helt sygt, men jeg antager, at de ikke havde andet valg end at være med,« lyder det fra den svenske langrendsstjerne Maja Dahlqvist til Expressen.

Og hendes landsholdskollega Frida Karlsson bakker op.

»Det er lidt skummelt. Jeg ønsker virkelig holde sport adskilt fra politik, men det her er bare skræmmende. Her ser man virkelig, hvordan politik udnytter sporten til egne formål.«