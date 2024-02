Han er et fænomen i en hel verdensdel. En kæmpe stjerne i sit hjemland.

Torsdag aften i Washington, DC, kom B.T. helt tæt på Nayib Bukele. En mand og en præsident, der får voksne kvinder til at dåne. Hans resultater er både kontroversielle og ekstraordinære.

Voksne kvinder skreg, store mænd jublede, klapsalverne syntes uendelige. Som om vi var til koncert med et popfænomen.

Da præsidenten for det lille latinamerikanske land El Salvador torsdag aften gik på scenen som hovedtaler ved den konservative konference CPAC i National Habor lige uden for den amerikanske hovedstad, Washington, DC, var det vilde jubelråb og lange klapsalver.

Igen og igen takkede Nayib Bukele. Først på engelsk, så på spansk, så på engelsk igen. Og inden han begyndte sin tale foran en begejstret sal på spansk igen.

Bukele er den nyligt genvalgte præsident i det latinamerikanske land El Salvador. Det blev han med et overvældende flertal. Men ikke på helt normal vis.

Men Nayib Bukele vil formentlig også være den første til at indrømme, at han ikke gør tingene helt normalt.

Under sin første periode som præsident tog han et stort opgør med El Salvadors høje kriminalitet og udbredte bandeproblem. Men i modsætning til mange andre latinamerikanske præsidenter før ham, havde Bukele held med det.

Siden han kom til magten i 2019, er mordraten i den lille nation på lidt over seks millioner indbyggere faldet med over 70 procent. Dermed er nationen gået fra at være blandt de værste i regionen til at være blandt de bedste.

Det er blandt andet sket ved, at Bukele har slået hårdt ned på El Salvadors bander. For ikke kunne bekæmpe de berygtede bander, fik Bukele indført særlige nødforanstaltninger, der gjorde det muligt at indsætte et stort antal betjene og soldater mod banderne.

Samtidig har der været meldinger om, at Bukele har indgået aftaler med nogle af de mest prominente bander for at sikre sit folk og nation fra den ødelæggende bandevold. Og menneskerettighedsorganisationer har påpeget, at Bukele i kampen mod banderne har stået bag både mord og tortur.

Ingen af de beskyldninger har dog betydet noget for Bukeles popularitet.

Han blev genvalgt i begyndelsen af februar i år med over 80 procent af stemmerne. Helt uhørt i El Salvador. Og helt uhørt i regionen.

På trods af en række spørgsmål til hans metoder, så elsker mange fra El Salvador ham. Ubetinget.

»Åh min Gud, han er så fantastisk. Han er flot, se på ham,« siger en salvadoransk kvinde, der er taget til CPAC for at se sin store nationalhelt, til B.T.

Med sig har hun taget sine venner, flag og billeder af Bukele. Og ikke mindst sin store kærlighed til præsidenten i hjemlandet for det, han har bedrevet.

»Og så har han fået kriminalitet og banderne helt i bund. Alle taler om El Salvador lige nu. Hele verden kender til os på grund af ham,« siger kvinden og uddyber:

»Det er et meget mere sikkert land på grund af ham. Han er SÅ fantastisk,« siger kvinden.

Bukeles enorme popularitet er velkendt i latinamerika. Det samme er han noget usædvanlige metoder og ageren.

I Vesten tiltrak han sig overskrifter på både sociale medier og i traditionelle, da han i 2021 gjorde betaling med cryptovalutaen Bitcoin til fuld ud brugbar og lovlig.

Bukeles stjernestatus er også nået til USA. Så da han torsdag talte ved CPAC og efterfølgende gik ud til det ekstatiske publikum, så var det som et se en popstjerne blive omringet af ellevilde fans.

Selfies blev taget i hobetal, sange og tilråb rungede gennem konferencecenteret, mens der blev skubbet og mast, så sikkerhedspersonalet kom på overarbejde.

Og i det kaos formåede B.T. at få rockstjernepræsidenten i tale.

Her var emnet, hvem Nayib Bukele ønsker skal være den næste præsident i USA.

»Jeg vil ikke blande mig i andre landes valg. Men jeg håber, at folk bruger deres sunde fornuft,« sagde Bukele.

Spurgt ind til, om han ønsker en demokrat eller en republikaner i Det Hvide Hus, svarede han.

»Som præsident for et andet land, så samarbejdede vi bedre med den forrige regering (Trump-regeringen, red.), men det er op til det amerikanske folk. Vi havde et rigtig godt forhold til den tidligere regering,« gentog han.