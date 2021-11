Efter måneders tovtrækkerier og stridigheder mellem de to adelige søstre Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus ser det nu ud til, at spændingen bliver udløst om, hvad der skal ske med Valdemars Slot.

Så godt som alt er klar til at sætte slottet til salg og sende det på markedet med en salgsopstilling. Det bekræfter flere kilder over for både Berlingske og B.T.

Og når det sker, så må den danske rigmand (eller -dame), der ønsker at være ny ejer, gribe dybt i lommerne. Ifølge Berlingske vil slottet nemlig blive sat til hele 165 millioner kroner.

Det er ejendomsmæglerfirmaet Asger Olsen A/S, der har fået til opgave at lave salgsopstillingen for slottet, erfarer B.T. Ejendomsmægleren vil dog ikke udtale sig om sagen.

Valdemars Slot ligger skønt, men Caroline Fleming og hendes søster kan ikke blive enige om slottets fremtid.

Slottet, der har været i den adelige familien Iuel-Brockdorffs eje i 11 generationer, kom på vaklende grund, da de to tidligere baronesser, der ellers har ejet slottet i fællesskab siden deres fars død i 2017, blev uenige om et regnskab i foråret.

Det førte til, at selskabet bag slottet, Valdemars Slot Gods A/S, i juni blev sendt til tvangsopløsning, og advokat Henning Mouritzen blev udnævnt til likvidator.

Mouritzen har flere gange fortalt B.T., hvordan der er blevet arbejdet på at finde en mindelig løsning mellem de to ejere. Ifølge B.T.s oplysninger har det blandt andet været drøftet, om den ene af søstrene skulle købe den anden ud.

Det virker dog ikke til at kunne lykkes at finde en løsning, og i oktober meddelte Mouritzen, at slottet var blevet vurderet, hvilket var første skridt mod et salg.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming, der dog – ifølge hendes presseagent, Elisa Lykke – ikke ønsker at udtale sig.

Louise Iuel Albinus' mand, Nikolaj Albinus, havde heller ikke mange kommentarer, da Berlingske fik fat i ham:

»Du skal spørge Caroline om det her. Det er hendes beslutning,« lød det fra den tidligere formand for Valdemars Slot.

Hvis slottet, som det tyder på, bliver sendt på markedet, behøver de to tidligere baronesser næppe bekymre sig om, at det kommer til at få liggepest på markedet.

Flere danske rigmænd (og/eller -kvinder) har den seneste tid kontaktet Henning Mouritzen, da de har været interesserede i at købe slottet.

»Der er faktisk mange gode henvendelser. Og det er hovedsagelig fra danskere,« fortalte Moritzen, der dog ikke ville afsløre, om han har fået 10, 15 eller 20 henvendelser.

Men han var glad for interessen:

»Hvis det skal sælges, er det da positivt, at der er nogen, der har vist forhåndsinteresse for, at det kunne de godt tænke sig at kigge på,« sagde han.

Mange danske rigmænd og -kvinder er interesserede i Valdemars Slot.

Ifølge ejendomsmægler Claus Støvlbæk Clausen, der har speciale i større landejendomme, er der en del folk i Danmark, der har råd til et slot af den kaliber.

»Køberne er jo nok ikke traditionelle landmænd, men det, jeg kalder industrifolk. Folk, der har solgt deres it-virksomhed eller maskinfabrik,« har han tidligere fortalt til B.T.

Han vurderede Valdemars Slot som en yderst attraktiv ejendom på grund af slottets historie og beliggenhed.

B.T. har tidligere spurgt blandt andre familierne bag LEGO, familien Kirk Kristiansen samt familien Kirk Johansen, om de kunne været interesserede i slottet, hvilket begge familier har afvist. Heller ikke familien Kasprzak, der ejer Ecco, har planer om at købe slottet.