Tivoli dropper Kesi, Ude Af Kontrol og Kato til 'Fredagsrock'.

Det oplyser forlystelsesparken til B.T.

En beslutning, der kommer efter de kaotiske scener, der prægede de første koncerter ved årets 'Fredagsrock', og som blandt andet også betød, at koncerten med rapperne TopGunn, Klumben, Kidd og Eloq blev aflyst.

Selvom Tivoli har indført en række tiltag med blandt andet pladsreservation, ser de sig altså alligevel nødt til nu at trække flere kunstnere fra plakaten.

»Efter de første koncerter, hvor vi havde nogle udfordringer, har vi arbejdet med et setup, der kan forhindre sådanne situationer, men vi har også kigget på, hvad vi har på programmet, og vores vurdering er, at med den publikumsadfærd, vi har set, vil det stadig være en udfordring at gennemføre de to koncerter, vi nu har ændret,« forklarer Frederik Wiedemann, kulturchef og underdirektør i Tivoli, til B.T.

Han peger på, at der er tale om kunstnere, der leverer livlige koncerter, der tiltrækker et ungt publikum.

Koncerter, som formentlig ville forløbe problemfrit andre steder, men som i Tivoli, der også fungerer som forlystelsespark for mange andre gæster, giver udfordringer.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi har set den publikumsadfærd, men vi er, selv med de ændringer, vi har lavet, nødt til at tage bestik af situationen og også tage hensyn til Tivolis andre gæster.«

Det bliver i stedet Anne Linnet, der spiller Fredagsrock 15. juli, mens Stine Bramsen og Freja Kirk overtager den anden ledige plads i programmet.

Navne, som umiddelbart lægger op til, at Tivoli gerne vil tiltrække et ældre publikum end det, der tidligere har skabt problemer.

Tivoli har indført flere tiltag, men må alligevel ændre i programmet til Fredagsrock. Foto: Torben Christensen Vis mere Tivoli har indført flere tiltag, men må alligevel ændre i programmet til Fredagsrock. Foto: Torben Christensen

»Man kan sige, at de her koncerter nu bliver mere stille og rolige, end de ellers havde været, og det er et helt bevidst valg med den situation, vi står i.«

Frederik Wiedemann er klar over, at det vil skuffe fans og ikke mindst årskortsholdere til Tivoli, som glædede sig til netop disse koncerter, men han håber, at der er en forståelse for, at Tivoli må tage nogle særlige hensyn..

Hvad det kommer til at betyde for Fredagsrocks muligheder fremadrettet, når det kommer til at holde koncerter med vildere, mere ungdommeligt musik, kan Tivoli endnu ikke sige.

Ifølge Frederik Wiedemann afhænger det meget af, hvordan koncertkulturen og publikumsadfærden udvikler sig.

»Der er mange, der har talt om, at der måske er en særlig situation her efter corona, hvor publikum går til koncerter på en anden måde, og jeg tror, vi har brug for at se, hvordan det udvikler sig her over sommeren, når der også kommer gang i festivalerne.

»Tivoli er nogle af de første, der har åbnet op for store udendørs koncerter, så vi har også taget første bølge af den nye adfærd, og det er stadig lidt for tidligt at sige, hvornår tingene normaliserer sig, og det må vi bare holde øje med.«

Der bliver dog fortsat rig mulighed for at høre musik i Tivoli om fredagen, hvor det nye koncept Havefest, der blev startet sidste år, kører hen over hele sommeren.

Tivoli har netop offentliggjort programmet, der indeholder navne som Hjalmer, Fyr og Flamme, Johnson og Kwamie Liv.

»Der kommer til at være aktivitet hver fredag med livemusik, djs og standup. Tivoli bliver lavet om til byens bedste fredagsbar, og det glæder vi os til,« siger Frederik Wiedemann.