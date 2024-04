Læretiden er slut. Nu skal det danske stortalent Sebastian Øgaard vise sig frem mod sportens største stjerner.

Den 20-årige racerkører står med sit livs største chance, når han i år skal vise bilgiganten Aston Martin, at de skal satse på ham som fremtidens mand.

Og det bliver tilmed i et af verdens sværeste mesterskaber, GT World Challenge Endurance Cup, at han skal bevise sit talent.

»Det er det, jeg drømmer om, så det er superfedt. Det er et stort skridt mod at blive professionel racerkører, som er mit ultimative mål,« siger Sebastian Øgaard til B.T.

Sebastian Øgaard har allerede været en tur i Aston Martins Formel 1-simulator, men det er en fremtid i GT-bilerne, han kører for. Foto: NICK DUNGAN PHOTOGRAPHY Vis mere Sebastian Øgaard har allerede været en tur i Aston Martins Formel 1-simulator, men det er en fremtid i GT-bilerne, han kører for. Foto: NICK DUNGAN PHOTOGRAPHY

»At blive officiel fabrikskører for Aston Martin i fremtiden kunne være ret stort, så det er et kæmpe skridt i den rigtige retning at være med i juniorprogrammet,« fortsætter Øgaard.

Sebastian Øgaard har indtil nu kørt formelbiler med en lille drøm om at nå Formel 1, men selvom han både har scoret en samlet andenplads i det spanske Formel 4-mesterskab og en samlet tredjeplads i Eurocup-3-mesterskabet, venter der nu en helt ny udfordring.

»Nu er det ikke et juniormesterskab mere. Det er pludselig de store drenge, jeg skal køre imod,« siger han.

Det kræver ikke mange sekunders kig på startlisten for at se, at den er god nok. Stjernerne står i kø.

Mercedes-stjernen Jules Gounon, der er kæreste med danske Michelle Gatting, BMWs Raffaele Marciello og Dries Vanthoor, Ferraris Le Mans-vinder Alessandro Pier Guidi og selvfølgelig danske Marco Sørensen og Nicki Thiim.

»Jeg glæder mig til at sammenligne mig med de helt store. Jeg tænker ikke over, hvem der kører foran. Jeg lader mig ikke afskrække,« fastslår Sebastian Øgaard, der skal køre for belgiske Comtoyou Racing.

Netop den danske stjerneduo Marco Sørensen og Nicki Thiim, kan Øgaard se i den modsatte side af garagen, da de kører teamets søsterbil.

»Vi er der for at vinde mesterskabet, men de skal tage alt det, de kan lære af vores bil. Det går også den anden vej,« siger Marco Sørensen, der glæder sig over at se sin unge landsmand få chancen for teamet.

Sebastian Øgaard skal vise sig frem for Aston Martin i 2024. Foto: NICK DUNGAN PHOTOGRAPHY Vis mere Sebastian Øgaard skal vise sig frem for Aston Martin i 2024. Foto: NICK DUNGAN PHOTOGRAPHY

»Det er pissefedt, at han er med på vognen. I og med, at han er dansker, giver vi måske lidt mere end til de andre,« fortsætter den danske stjerne til B.T. om udsigten til at lære fra sig til stortalentet.

Sebastian Øgaard ved, at han har meget at lære, men at han samtidig er presset til at præstere fra første sekund.

»Især når man er en ung kører, der skifter fra formelbiler til GT3. Jeg vil overraske og vise mig frem, og jeg regner med at omstille mig hurtigt til Aston Martin-raceren.«

»Det er et mål fra min side at være den bedste juniorkører i år,« fortsætter Øgaard, der er i direkte konkurrence med 31 andre unge talenter.

Sidst på sæsonen vælger Aston Martins komité – der inkluderer legenden Darren Turner – én af juniorkørerne, der bliver officielt tilknyttet det ikoniske mærke.

Og det er ikke kun præstationerne på banen, der bliver afgørende. Det samme gør en hel række tests uden for banen.

»Vi bliver samlet hos dem til nogle forskellige testprogrammer både fysisk og i simulatoren. Det ser jeg frem til. Jo flere måder, jeg kan vise mig frem og være bedre end de andre, jo bedre,« siger det danske stortalent.

På banen deltager Øgaard i den såkaldte sølvcup i mesterskabet, og den store pokal skal med hjem.

Sebastian Øgaard har testet den Aston Martin GT3-racer han skal køre GT World Challenge Endurance Cup med. Foto: Privatfoto Vis mere Sebastian Øgaard har testet den Aston Martin GT3-racer han skal køre GT World Challenge Endurance Cup med. Foto: Privatfoto

»Vi går efter at vinde, og jeg tror, vi har en chance. Vi er et stærkt lineup. Jeg kan ikke se noget svagt led. Der er ingen, der trækker det ned.«

Han skal dele bil med 22-årige Nicolas Baert, som allerede har erfaring med GT World Challenge Endurance Cup, og 22-årige Esteban Muth, som har kørt DTM.

Udover Øgaard, Sørensen og Thiim stiller også danske Nicolai Kjærgaard op i en McLaren, mens Bastian Buus sidder bag rattet af en Porsche.

Det første af fem løb køres på den tidligere Formel 1-bane Paul Ricard 7. april, mens årets højdepunkt er det prestigefyldte 24-timersløb på Spa 29.–30. juni. Sæsonen slutter i Saudi-Arabien 23. november.