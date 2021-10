En brand lørdag aften udløste mere end blot skader i en lejlighed. En beboer blev også sigtet af politiet.

Østjyllands Politi og Brandvæsen måtte lørdag aften klokken 20.30 rykke ud til en melding om brand ved Skrydstrupvej i Aarhus.

Meldingen lød på, at der kom røg fra opgangen.

Ved ankomsten blev flere beboere evakueret ud af opgangen, oplyser Flemming Lau, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Branden, der startede i et køkken, resulterede i skader på lejligheden. Derudover medførte branden også en sigtelse af en beboer i lejligheden.

Beboeren er nemlig sigtet efter beredskabsloven paragraf 71, hvor man med bøde kan straffes for ikke at vise »tilbørlig forsigtighed« med ild, lys tændstikker, eller for eksempel benytte elektriske anlæg, der kan fremkalde brand, selvom de ikke er i ordentlig stand.

»Der er foretaget en uforsigtighed ved branden, der gør, at man altså indirekte er skyld i branden. Det gør, at vi rejser sigtelsen mod beboeren,« siger Flemming Lau.