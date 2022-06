Lyt til artiklen

Sammenlagt ti års fængsel til tre gerningsmænd til et groft knivoverfald og udvisning af to af mændene til Somalia.

Sådan lyder dommen over tre af de tiltalte i sagen om et groft overfald og vidnetrusler på en pædagogmedhjælper i sommeren 2020.

Overfaldet skete, mens den forurettedes dengang 4-årige datter sad i bilen og så hendes far blive overfaldet og stukket med en kniv.

Dommen blev afsagt ved Østre Landsret i Odense tirsdag eftermiddag.

Over fire retsmøder er ankesagen blevet rullet op i landsretten i maj og juni – knap to år efter, at det voldelige overfald fandt sted.

Og tirsdag eftermiddag – efter en dag med skyldskendelse og procedure – blev der afsagt dom over de tre unge mænd:

En 19-årig mand blev idømt fire års fængsel og blev udvist af Danmark for bestandig

En 23-årig mand fik fire års fængsel og blev udvist at Danmark for bestandig

Og en 20-årig mand blev idømt to års fængsel

Overfaldet mod pædagogmedhjælperen fandt sted på en parkeringspladsen i Fyrreparken i Vollsmose tilbage i juli 2020. Det skete, da han skulle aflevere sin dengang 4-årige datter hos hendes mor.

Der var oprindelig fem tiltalte i sagen om knivoverfaldet.

To af de tiltalte dukkede ikke op, da ankesagen gik i gang i slutningen af maj. Den ene blev stukket ned natten inden et af de første retsmøder. Deres sager bliver behandlet i landsretten på et senere tidspunkt.

