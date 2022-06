Lyt til artiklen

Under stort politiopbud og med godt en times forsinkelse gik ankesagen mod i alt fem tiltalte, som i byretten blev dømt for at have begået et groft overfald på en mandlig pædagogmedhjælper i sommeren 2020, i gang i Odense.

Det var dog ikke alle tiltalte i sagen, der var mødt op i retten tirsdag formiddag.

Tre af dem blev ført ind i retssalen klokken 9.42 – de var alle iført håndjern og ledsaget af både politibetjente og personale fra Kriminalforsorgen.

Det er de tre, som i forvejen sidder fængslet – to af dem i denne sag og den tredje i en anden forbindelse.

De øvrige to tiltalte i sagen var ingen steder at se.

Deres respektive forsvarere kunne fortælle, at deres klienter var blevet dårlige, og forsvarerne var flere gange i løbet af dagen i kontakt med de tiltalte eller deres familiemedlemmer, og de læger, der havde dem under behandling.

»Min klient var desværre syg. Det havde jeg fået at vide allerede i fredags. Men det lykkedes så først i dag at få ham til læge her til formiddag,« forklarede Tyge Trier, der er forsvarer for en af de tiltalte i sagen.

Tyge Triers klient fik en lægeerklæring og ventes ikke at kunne møde op i retten de kommende dage. Tiltalen mod ham skal derfor først behandles på senere tidspunkt.

De fem mænd, hvoraf der altså kun var tre tilstede i retten, blev alle dømt ved byretten tilbage i september sidste år.

Dommen lød dengang på sammenlagt ti et halvt års fængsel og udvisningsdomme til tre af de fem dømte.

Sagen omhandler et særdeles voldsomt overfald på en pædagogmedhjælper, der fandt sted på en parkeringsplads i bydelen Vollsmose tilbage i juli 2020.

Et overfald, der blev overværet af den mandlige pædagogmedhjælpers dengang 4-årige datter.

»Det er en rigtig alvorlig sag,« lyder det fra Andreas Dahl, der er anklager i ankesagen.

»Vi har at gøre med en person, der arbejder i det offentliges tjeneste, og som har været udsat for et alvorligt overfald. Og det er klart, at det er noget, vi tager meget seriøst,« tilføjer han.

Overfaldet på pædagogmedhjælperen skete på parkeringspladsen i Fyrreparken i Vollsmose på et tidspunkt, hvor stedet var kategoriseret som 'skærpet strafzone'.

Det betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået indenfor zonen, kan forhøjes med op til det dobbelte i forhold til gældende praksis.

Og det gjorde byretten maksimalt brug af tilbage i september.

»Spørgsmålet er, om straffen skal forhøjes – byretten i Odense valgte jo at fordoble straffen. Man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt,« lyder det fra forsvarer Tyge Trier.

»Det er interessant i denne sag, for det er en af de første sager i forbindelse med den nye paragraf om strafskærpelseszoner,« forklarer han.

Klokken 15.20 blev retten hævet på ankesagens første dag.

Sagen fortsætter onsdag.

Der er afsat i alt otte retsdage til sagen, men det er ikke forventningen, at alle dage kommer i brug.

Den anden af de tiltalte, der ikke dukkede op den første dag, ventes at være i retten onsdag.