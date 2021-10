»Han gik fuldstændig amok. Han slog mig i maven og brystet og lagde hænderne rundt om min hals. Og så reagerede jeg prompte og tog hammeren.«

Ifølge den 20-årige, der er tiltalt for drab på sin far, handlede han i nødværge, da han slog sin far ihjel 24. juli sidste år.

Sådan er forklaringen fra den 20-årige, da han kort før klokken 10 torsdag, iført lyse cowboybukser og sort T-shirt, indtog vidneskranken ved Retten i Hjørring.

Den tiltalte indleder og forklarer med lav stemme, at hans forældre blev skilt for år tilbage. Siden havde faderen prøvet at få den tiltalte til at tage hans parti i en tilsyneladende strid mellem forældrene.

Men det ville den tiltalte ikke. Og det førte til noget, den tiltalte har holdt hemmeligt for sine omgivelser i fem år, forklarer han:

»Siden da har han hadet mig,« siger den 20-årige og tilføjer, at hans far efterfølgende udsatte ham for vold. Adskillige gange og gennem en årelang periode.

Og ifølge den tiltalte blev det for meget om aftenen 24. juli sidste år, hvor den 53-årige døde.

Før beskrivelserne om drabet beskriver den tiltalte først, hvordan han i årene inden blev slået, skubbet og brændt med en lighter af sin far.

I vidneskranken forklarer tiltalte også, at faderen truede ham på livet, efter han fandt en joint, han mente tilhørte sønnen.

»Han råbte og skreg. Han sagde, at næste gang han så mig med stoffer, så ville han slå mig ihjel.«

»Han slog mig med knyttet hånd, og jeg fik blå mærker på arm og mave. Jeg var bange for min far,« lyder det fra den 20-årige søn i vidneskranken.

Et andet euforiserende stof blev, ifølge sønnen, årsagen til et nyt håndgemæng mellem sønnen og faderen på drabsdagen. Og som endte med at koste faderen livet.

Sønnen lå i sin seng, da faderen kom hjem først på aftenen. I ét væk kom faderen ind til sønnen. Han var sur og hev sin søn med sig. Han ville vide, hvorfor der lå kokain i sønnens jakkelomme.

Dét fik tingene til at eskalere, forklarer sønnen i vidneskranken. Ifølge sønnen gik faderen til angreb og foretog kvælertag. Dog uden at klemme til, hvilket anklager Mette Bendix flere gange spørger om.

Det var her, sønnen tog hammeren på bordet i køkkenet. Og slog sin far flere gange. Men her stiller anklager Mette Bendix sig undrende til tiltaltes forklaring:

Kunne du komme væk fra ham?

»Det kunne jeg ikke. Så ville han komme efter mig.«

Kunne du ikke bare være gået og kaldt på naboer?

»Det tænkte jeg ikke på. Det skulle jeg nok have gjort,« forklarede tiltalte, der flere gange bryder i gråd og må bruge sekunder på at sunde sig.

Optrinnet i køkkenet stoppede dog ikke her. Faderen løb væk, hvorefter sønnen igen tildelte ham slag med hammeren. Hvorfor kan han ikke huske i vidneskranken.

Derudover må tiltalte også flere gange bekende, at der er adskillige svar, han ikke kan give anklageren. Dertil svigter hukommelsen, siger han.

Det var sønnen, der alarmerede politiet. Inden havde han placeret et bælte om sin fars hals. Ifølge hans forklaring ville han få sin far til besvime, før han ringede 112.

Han understreger, at han ikke havde til hensigt at slå sin far ihjel.

Alligevel valgte han ikke at fortælle politiet, hvad der var sket 24. juli. Han var bange for at ryge i fængsel.

Han fortalte først om hændelsen fire dage senere, da politiet fandt en blodig hammer på sønnens værelse.

Herefter blev han anholdt og sigtet for drab.

Trods forskellige forklaringer fra anholdelsen og frem til i dag fastholder den 20-årige, at han handlede i selvforsvar.

Han erkender således de faktiske forhold om vold, men nægter sig skyldig i drab.

Dommen bliver sagt i november – næste retsmøde er 29. oktober.