En del borgere er fortsat ved at blive evakueret fra et område på Als.

Det skyldes, at man i slutningen af oktober fandt to bomber fra Anden Verdenskrig på en mark – og det har vist sig, at den ene skal 'uskadeliggøres hurtigere end forventet'.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vi er fortsat i gang med evakueringen. Når vi er sikre på, at alle er ude af sikkerhedszonen, går forberedelserne til sprængningen i gang. Vi forventer, bomberne bliver tilintetgjort i formiddag,« lyder det tidligt onsdag morgen i et tweet.

Det var den 29. oktober, at de to bomber blev fundet på en mark ved Kær på Als, og siden har specialister fra EOD, Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, planlagt, hvordan en sprængning kan ske.

De nåede tirsdag frem til en konklusion om, at den kontrollerede sprængning bør ske så hurtigt som muligt – og af den grund satte man gang i at evakuere borgere i nærområdet, så man kan sikre en større sikkerhedszone rundt om bomberne.

Til Ritzau har politiet oplyst, at der er tale om omkring 200 husstande i sikkerhedszonen.

»Borgerne må allerede nu meget gerne overveje, hvor de kan tilbringe natten og forlade området hurtigst muligt. Og når man forlader området, skal man ringe til 1-1-4 og fortælle, at man er væk fra området. Har man ikke et sted at være, så kan man ringe til 1-1-4, så anviser vi en lokalitet, hvor man kan overnatte,« sagde politiinspektør Tage Jehn fra Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag aften:

»Politiet opsøger i løbet af aftenen alle relevante husstande og informerer om, hvordan borgerne skal forholde sig. Politiet opretter desuden et callcenter på 1-1-4, hvor borgere kan ringe og få svar på spørgsmål.«

Tirsdag aften forlød det, at man forventede at kunne foretage sprængningen onsdag morgen, men man er altså fortsat i gang med at evakuere borgerne i området.

Det er først, når alle borgere er væk fra området, at sprængningen vil finde sted.

Der er indtil videre ikke meldt et tidspunkt ud for det.