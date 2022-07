Lyt til artiklen

Golden State Killer. Original Night Stalker. East Area Rapist. Joseph DeAngelo.

Ovenstående navne har det tilfælles, at de dækker over samme dna-profil. Samme mand.

Robert Offerman og Debra Manning, Charlene og Lyman Smith, Keith og Patrice Harrington, Bryan og Katie Maggiore. Disse er så navnene på nogle af hans ofre.

Par, der blev dræbt, og hvis sager var uopklarede i årtier. Lige indtil Joseph DeAngelo blev fældet af sit stamtræ ved hjælp af en ny – kontroversiel – efterforskningsmetode.

Om artikelserien 'Mord med dna-spor' I en artikelserie kaldet ‘Mord med dna-spor’ vil B.T. sætte fokus på genetisk slægtsforskning som et muligt nyt redskab i dansk politis værktøjskasse. En metode, hvor man bruger dna-databaser til at finde slægtninge til formodede gerningsmænd og ud fra stamtræer udpeger dem. Herhjemme bruger vi ikke metoden, men det kæmper blandt andre drabsefterforskere for at ændre på. På Christiansborg er man da heller ikke afvisende. Derfor er der sat et arbejde i gang for at undersøge mulighederne. Artikelserien ‘Mord med dna-spor’ vil gå tæt på metoden, og hvordan den har ført til opklaringer i udlandet. Derudover vil artikelserien se nærmere på de etiske udfordringer og også se på nogle af de danske, uopklarede sager, hvori vi ved, politiet ligger inde med en fuld dna-profil – men altså endnu ikke har fundet ejermanden.

Metoden, der ledte politiet på sporet af serieforbryderen, der i årevis hærgede i det sydlige Californien, tager udgangspunkt i genetisk slægtsforskning.

Altså slægtsforskning, der bruger dna til at kortlægge familierødder. Og i dette tilfælde: Til at fælde en drabsmand.

Forskningen lå dog endnu langt ude i fremtiden, da Joseph DeAngelo gennem 70erne og 80erne spredte skræk og rædsel over store dele af den amerikanske vestkyst.

Her var han særligt berygtet for at bryde ind i et pars hjem midt om natten. Her bandt han kvinden og manden fast. Voldtog dernæst kvinden. Dræbte til sidst dem begge.

Katie Maggiore og Brian Maggiore var blandt James DeAngelos ofre. En februaraften i 1978 var de ude for at lufte deres hund, da de blev dræbt. Foto: Santiago Mejia Vis mere Katie Maggiore og Brian Maggiore var blandt James DeAngelos ofre. En februaraften i 1978 var de ude for at lufte deres hund, da de blev dræbt. Foto: Santiago Mejia

Derudover begik han et hav af voldtægter og indbrud.

Det fulde billede af hans forbrydelser er sløret. Men sikkert er det, at han, da han i 2018 endelig endte på anklagebænken, vedkendte sig en hel del. 13 drab. 50 voldtægter. Og over 100 indbrud.

Før retssagen gav han dog politiets efterforskere hovedbrud i årtier.

Blandt de frustrerede efterforskere var Paul Holes.

Der blev i årenes løb lavet adskillige fantomtegninger af The Golden State Killer. Vis mere Der blev i årenes løb lavet adskillige fantomtegninger af The Golden State Killer.

Selvom han havde studeret sagen i over to årtier, var han ikke mange måneder fra at gå på pension uden forløsning.

Men så fik han en idé. En meget utraditionel og kontroversiel én af slagsen.

The Golden State Killer havde nemlig ved nogle af sine forbrydelser efterladt dna-spor. Hvad, hvis man oprettede en falsk profil og sendte dna-profilen ind i en af de populære slægtsforskningsdatabaser?

Det lykkedes Paul Holes at overbevise sine chefer. Og snart var der match.

En slægtning, som serieforbryderen delte forfædre med, dukkede op.

Forfædrene levede i 1800-tallet, og der lå nu et stort arbejde med at få lagt deres fulde stamtræer. 25 stamtræer i alt. Med omtrent 1.000 slægtninge.

Alle sammen fundet via kirkebøger, dødsannoncer, artikler og uafbrudt hårdt arbejde og fokus.

På en af grenene dukkede den 72-årige Joseph DeAngelo op.

I foråret 2018 skred politiet til anholdelse af Joseph DeAngelo efter at have overvåget hans hjem i Californien og indsamlet hans dna. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere I foråret 2018 skred politiet til anholdelse af Joseph DeAngelo efter at have overvåget hans hjem i Californien og indsamlet hans dna. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Han passede med alderen, havde forbindelse til stederne, hvor serieforbryderen havde hærget, og han havde sågar købt nye pistoler i forbindelse med, at The Golden State Killer havde udvist aktivitet.

Var det mon ham? Paul Holes tvivlede.

For den 72-årige var tidligere politimand.

»Hvordan kunne denne mand have været fuldtidsbetjent og samtidig begå alle de overfald? Jeg havde mine forbehold,« har den tidligere efterforsker fortalt til The Washington Post.

Først i april 2018 fik offentligheden sat et ansigt på den mand, der igennem årtier havde hærget Californien. Foto: Handout Vis mere Først i april 2018 fik offentligheden sat et ansigt på den mand, der igennem årtier havde hærget Californien. Foto: Handout

Den eneste måde at få svaret på, var ved at få fat i den 72-åriges dna.

Derfor begyndte man at overvåge ham og indsamle hans skrald. Sodavandsdåser og plastre, der kunne bære hans dna, blev samlet ind. Og sendt ind.

Der var match.

I over fire årtier havde Joseph DeAngelo drevet gæk med politiet. Men nu var det slut. I foråret 2018 blev han anholdt, og snart erkendte han sine grusomme forbrydelser.

Med erkendelserne fik ofrene og deres pårørende en form for afklaring. Og Joseph DeAngelo en aftale om at undgå dødsstraf.

Og samtidig fik flere øjnene op for politiets nye metode.

Særligt skabte det debat, at de kommercielle databaser ikke anede, at de var blevet brugt i politiets efterforskning.

Og det gjorde de mennesker, der havde indsendt deres dna, altså heller ikke.

Joseph DeAngelo indgik en aftale. Ved at tilstå kunne han undgå dødsstraf. I stedet blev han idømt fængsel på livstid. Foto: Rich Pedroncelli Vis mere Joseph DeAngelo indgik en aftale. Ved at tilstå kunne han undgå dødsstraf. I stedet blev han idømt fængsel på livstid. Foto: Rich Pedroncelli

Så selvom mange var henrykte over endelig at kunne sætte ansigt på The Golden State Killer, var der også ramaskrig.

Et ramaskrig, der førte til ændringer. Og i dag skal folk, der lægger deres dna ind i databaserne derfor give samtykke, før politiet kan bruge deres gener i efterforskning.