Da to dykkere blev væk under en tur i Lillebælts dyb, blev politiet alarmeret. Dykkerne var dog ikke i fare.

Et mindre drama udspillede sig søndag omkring middag, da 18 medlemmer af en dykkerklub mødtes uden for Fredericia for at dykke i Lillebælt.

Gruppens leder - en såkaldt divemaster - blev alvorligt bekymret, da flere dykkere ikke kom tilbage til land til aftalt tid.

Samtidig blev lederen opmærksom på to dykkere, der langt ude på Lillebælt gestikulerede med fagter og blinklys, som om noget var rivende galt.

Det fortæller vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi.

- Lillebælt er præget af stærk strøm, derfor har de to dykkere svært ved at komme ind til land, så de vifter kraftigt med armene, siger han.

14 dykkere kom selv tilbage til land, og dermed manglede der altså stadig to dykkere - foruden de to, der lå i vandskorpen ude på bæltet.

- På det tidspunkt mangler divemasteren yderligere to dykkere. Han bliver nervøs, og så kontakter han alarmcentralen, siger Jesper Duus.

Politipatruljer, både og en redningshelikopter fra Forsvaret blev sendt til Lillebælt for at søge efter de forsvundne dykkere.

Der gik heldigvis ikke længe, før de dukkede op.

De havde ikke været i problemer, og de var slet ikke klar over, hvilket postyr deres fravær havde forvoldt.

- De er gået ned i vandet mellem de to lillebæltsbroer. Det er et godt sted at dykke, men der kan være en meget stærk strøm.

- Under havoverfladen var der dog fredeligt, siger vagtchefen.

Dykkerne kom op ved egen hjælp omkring klokken 13. Med deres tilbagekomst var alle 18 tilbage på land i god behold - også de to, der indledningsvist kom i problemer på grund af strømmen.

/ritzau/