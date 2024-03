En person er i kritisk tilstand efter et skyderi i Herning onsdag aften.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X.

Skyderiet fandt sted lidt efter klokken 18, oplyser politiet.

'Vi efterforsker nu både i området omkring Gl. Landevej 155 og andre steder i Herning. Vi opfordrer igen vidner, som kan have set noget, til at kontakte os på telefon 114,' lyder det i opslaget på X.

Tidligere på aftenen rykkede politiet massivt ud til Gl. Landevej i den midtjyske by.

Her afspærrede betjentene et område omkring Gl Landevej.

Øjenvidner kunne fortælle, at flere politibiler, hundepatruljer og beredskabsstyrelsen var på stedet.

Ifølge Herning Folkeblad var der også stillet spotlamper og en hvid pavillon op tæt på en kiosk.

Politiet henstiller borgerne om at vise hensyn.

'Vi beder borgere om at finde alternative veje rundt i midtbyen.'

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi. Herfra er meldingen, at man ikke har flere informationer at dele for nuværende.

