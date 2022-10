Lyt til artiklen

En 52-årig russisk mand forsøgte onsdag at få udbetalt omkring 27 milliarder fra Nationalbanken.

Nu er har sigtet for dokumentfalskneri og bedrageri.

Og de næste 26 dage skal tilbringes i fængsel, da han netop i Københavns Byret er blevet varetægtsfængslet frem til 17. november.

I retten kom det frem, at han mødte op i Nationalbanken med flere dokumenter. Et af dem skulle have haft en falsk underskrift fra direktøren fra Finansiel Stabilitet.

Men ifølge sigtelsen forsøgte manden allerede 17. oktober at svindle sig til 3,5 milliarder dollar, hvilket svarer til knap 27 milliarder danske kroner, da han sendte en e-mail til Nationalbanken.

Dagen efter skulle han have igen sendt en e-mail til en ansat i banken og direktøren for Finansiel Stabilitet, hvor han ifølge politiet sendte et falsk dokument med titlen 'Bank Confirmation letter' underskrevet af direktøren for Finansiel Stabilitet.

Samtidig sendte han et andet dokument med titlen 'Deposit Agreement', der skulle bevise, at han skulle have udbetalt 3,5 milliarder dollar.

Den midaldrende mand med gråstænket, tilbagetrukket sort hår ført ind i retssalen af politibetjent lørdag middag. Den sigtede mand var iført sort ruskindsjakke, sort skjorte, blå habitbukser og sorte laksko.

Han nægtede sig skyldig i sigtelsen og gennem en tolk oplyste han til sin advokat, at han gerne ville forklare sig i retten.

Men den forklaring skete bag lukkede døre.

Anklager Anders Larsson begærede dørene lukket, da en gengivelse af mandens forklaring og sagens detaljer ville kunne forpurre politiets efterforskning.

Anklageren fortalte, at der er en partner i sagen, der ikke er identificeret endnu.

Det fremgår af sigtelsen, at den 52-årige skulle være en del af selskabet Bollington Investment S.R.O.

19. oktober mødte den russiske statsborger ifølge Københavns Politi op ved Nationalbanken i København for at få udbetalt de mange milliarder.

Her havde han angiveligt medbragt en stak papirer, en tolk og sit krav.

Men lige lidt hjalp det.

For Nationalbanken anmeldte manden til politiet for dokumentfalskneri.

Den nu varetægtsfængslede russers advokat udbad sig forbehold for kærning af varetægtsfængslingen.