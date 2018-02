Robert Meilhammer fra Easton Maryland kan prise sig lykkelig for, at han stadig er i live. Torsdag blev den 51-årige, erfarne jæger selv den jagede, da hans bytte torperede ham fra oven.

I denne tid migrerer tusinder af gæs over det nordamerikanske kontinent. De enorme flokke af gæs er et majestætisk syn for ornitoliger - og et eftertragtet bytte for jægere.

Gåsen, der ramte Robert Meilhammer, fløj i en stor flok, da den kort før solnedgang blev skudt ned af en gruppe jægere, der lå på lur i landskabet under den. Ved et skæbnestilfælde - eller som en sidste hævnagt mod sine drabsmænd - faldt den tunge gås fra himlen og ramte Robet Meilhammer med hele sin vægt.

Robert Meilhammer blev slået bevidstløs på stedet og pådrog sig skader i hoved og ansigt. Myndighederne siger ifølge CBS Baltimore, at det var et held, Meilhammer ikke var på alene på jagt. Ulykken på et stykke lejet jord nær floden Miles. Den bevidstløse jæger blev båret ud til vejen af sine jagtkamerater, for derefter at blive fløjet på hospitalet.

Candy Thomson fra Maryland Natural Resouces Police fortæller til CBS Baltimore, at en gås som den, Robert Meilhammer fik i hovedet, kan have et vingefang på op 1,8 meter og at de kan veje op til 6 kilo.

»Hvis de er højt oppe i luften og falder med stor hastighed og rammer dig i hovedet, vil du helt sikkert få alvorlige skader,« siger Candy Thomson.

Fredag blev Robert Meilhammer meldt uden for livsfare. Hans tilstand er nu stabil, men da han blev vækket, kunne han ikke huske meget andet, end hvem han var. Gåsen havde også slået to af hans tænder ud.