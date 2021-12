Østjyllands Politi søger nu vidner i forbindelse med efterforskningen af fundet af en død 34-årig mand i Rådhusparken torsdag.

Politiet har i flere timer været i gang med undersøgelser af parken og er fortsat i gang med efterforskningen.

På baggrund af de foreløbige undersøgelser kan Politiet ikke udelukke, at der kan være sket en forbrydelse i forbindelse med dødsfaldet.

Politiet oplyser desuden, at man har identificeret den afdøde som værende en 34-årig mand fra Aarhus.

Hans nærmeste er underrettet.

Østjyllands Politi fik torsdag 12.13 en anmeldelse om, at der lå en død mand bag ved en bænk i Rådhusparken i Aarhus.

Da omstændighederne for dødsfaldet var uklare, valgte politiet at afspærre parken og tilkalde hunde til at afsøge området.

Politiets teknikere har arbejdet på stedet hele eftermiddagen og aftenen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan den 34-årige mand er død. Det er også uvist, hvor længe manden har ligget i parken.

Politiet oplyser, at det ikke kan udelukkes, at han har ligget i parken natten over.

På baggrund af efterforskningen vil Østjyllands Politi gerne høre fra borgere, der kan have set noget i området omkring tunnelen fra Park Allé til Rådhusparken onsdag aften/nat eller torsdag morgen/formiddag.

Hvis man har oplysninger om sagen kan man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.

Opdateres …