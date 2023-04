Lyt til artiklen

Københavns Vestegns Politi har siden tidligt lørdag morgen været massivt til stede i Albertslund.

»Vi undersøger et mistænkeligt dødsfald,« lyder meldingen fra vagtchef Brian Holm til B.T.

Nærmere konkret har politiet været til stede i området omkring Bryggerlængen.

De pårørende er blevet underrettet, og mere kan politiet ikke oplyse for nuværende. Det er derfor endnu for tidligt at sige, om der er tale om en drabssag.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04.46 og har været til stede i området lige siden.

