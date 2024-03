Politiet i København bad tidligere fredag offentligheden om hjælp til at finde en 78-årig mand, der var gået fra sit plejehjem i Valby.

Der var tale om en dement mand, men som stadig var i så god form, at politiet mente, han kunne befinde sig i hele København.

Hvor han derfor blev fundet, står ikke klart.

Men at han er blevet fundet, kunne Københavns Politi melde ud for kort tid siden på X.

Her skrives det helt kort, at manden er fundet, og så lyder der en tak til dem, der hjalp med at lede.

Efter den glædelige nyhed sletter vi yderligere informationer og billede af den 78-årige.