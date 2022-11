Lyt til artiklen

Politi er tilstede med adskillige patruljevogne på Brøndby Nordvej, som er afspærret.

'Vi er i øjeblikket talstærkt til stede på Brøndby Nordvej for at undersøge en skudepisode,' lyder det fra Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politikredsen oplyser desuden, at man ikke har yderligere oplysninger for nuværende, men at man opfordrer til at efterkomme politiets anvisninger på stedet.

Presse-fotos.dk, der er på stedet, har fået følgende udtalelse fra vagtchefen:

»Vi er er i gang med en alvorlig hændelse og er massivt til stede. Lige nu kan jeg ikke sige mere.«

Opdateres...