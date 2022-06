Lyt til artiklen

»Efter det første kys løb jeg næsten ud fra hendes værelse, og sagde at det ikke måtte ske igen. Men der kom flere kys, vi blev forelskede og hurtigt efter opstod der også en lyst til, at vi var fysisk sammen.«

En nu 52-årig pædagog lagde stort set uden forbehold kortene på bordet, da han onsdag formiddag ved Retten i Odense var tiltalt for som pædagog på en døgninstitution på Nordfyn gennem halvandet år at have haft samlejer med en ung pige, der var anbragt på institutionen.

Retten fandt det bevist, at han i perioden fra januar 2013 til december 2014 havde haft seksuelt samvær med den anbragte pige. I den periode var hun i alderen 16-17 år.

Domsmandsretten udmålte i enighed en straf på seks måneders ubetinget fængsel til pædagogen. Desuden skal han betale offeret 15.000 kroner i torterstatning.

I retten indrømmede pædagogen, at han havde haft samlejer med pigen op til et par gange om ugen på institutionen og i et køretøj tilhørende institutionen. Samtidig havde de også i enkelte tilfælde haft samleje i hans egen bil og på han private bopæl.

»Jeg blev fra starten kontaktperson for hende, og vores forhold udviklede sig især, da vi spillede Wordfeud og skrev sammen over chatfunktionen. Det var der, at det begyndte at køre lidt af sporet. Det ene øjeblik tænkte jeg, at jeg var fuldstændig skingrende nuts – til andre tider var jeg bare forelsket.«

»I dag kan jeg ikke forstå, at det kunne komme så vidt. Det gik ikke så godt i mit ægteskab, og hun var god at snakke med. Det kan lyde helt åndssvagt, når der var 27 års aldersforskel, og selvfølgelig var det også uprofessionelt,« forklarede pædagogen foran domsmandsretten i Odense.

Efterhånden begyndte de at have samlejer – ofte i institutionens blå varevogn, men også i frostvejr bag i hans egen bil, på hendes værelse på døgninstitutionen eller på pædagogernes vagtværelse, hvor der var en seng beregnet til overnatning.

»I et enkelt tilfælde havde vi også samleje hjemme på hans bopæl, og et par gange havde han lejet et motelværelse, hvor han havde fortalt sin kone, at han var på vagt,« fortalte den nu 25-årige pige som vidne i retten.

Her forklarede hun, at hun først turde politianmelde forholdet til socialpædagogen sidste år, fordi hun frygtede hans voldsomme reaktion.

»Han var i starten meget fysisk med at give kram, berøring og give massage på skulderen. Han kom med mange komplimenter – det var utroligt smigrende og jeg var ikke vant til det. Han var det eneste voksne rollemodel i mit liv på det tidspunkt,« forklarede den forurettede pige, som på institutionen opfattede ham som den eneste voksne, som hun turde stole på.

»Efter vores første kys udviklede det sig utroligt hurtigt til samlejer. Jeg havde ingen tidligere seksuelle erfaringer, og var meget bange for, at det skulle blive opdaget. Jeg var meget naiv, og regnede fra første kys med, at det var et kæresteforhold, men det fortalte han, at det ikke var,« tilføjede hun.

Pædagogen var tiltalt efter straffelovens paragraf 219, stk. 3. Den giver teoretisk mulighed for op til fire års fængsel, hvis en ansat på eksempelvis en døgninstitution for unge har samleje med en af beboerne – også selv om der er tale om et helt frivilligt forhold fra begge sider.

Domsmandsretten lagde ifølge retsformand Lotte Virkelyst Johansen blandt andet vægt på, at pædagogen som pigens kontaktperson havde haft en særlig betroet stilling og at der havde været tale om rigtig mange seksuelle forhold gennem en lang gerningsperiode.

Pædagogen udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.