Et nyt kapitel ser ud til at skulle skrives i en af Danmarks største narkosager.

B.T. erfarer, at politiet torsdag har anholdt seks personer, der fredag morgen bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

De vil blive sigtet for at have haft del i den enorme sag om indsmugling af 300 kilo kokain fra Brasilien, som politiet har døbt 'Operation Container', fordi narkoen helt bogstavelig blev skjult i en velvoksen container.

Politiet kunne dog diskret følge containeren til Hedehusene ved København, hvor der ventede nogle af gerningsmændene en ubehagelig overraskelse 1. marts 2021

Tyske toldere i Bremerhaven havde nemlig på forhånd åbnet containeren og opdaget de mange kilo kokain.

Kokainen lå gemt på paller bagerst i en skibscontainer fra Brasilien, der havde slutdestination i Hedehusene, hvor et firma skulle modtage de lovlige varer, der skjulte den bagvedliggende kokain.

Narkoen blev skiftet ud med uskadelige varer, og derefter bragte et andet skib containeren til København, hvor politiet overtog den videre transport med lastbil til et firma i Hedehusene.

En drone hang i luften, og mange betjente var klar, da flere mænd nærmede sig containeren hos værktøjsproducenten for knap to år siden.

I oktober sidste år blev 11 af de først anholdte i sagen dømt i Københavns Byret, hvor der blev udmålt samlet godt 111 års fængsel.

Retten fandt det bevist, at mændene, der var i alderen 20 til 47 år, hver især spillede en rolle i forsøget på at få fat i og videreoverdrage de 300 kilo kokain på vegne af flere internationale bagmænd, der via det krypterede SKY-netværk rekrutterede lokale danske kriminelle til opgaven.

To af de dømte fik hver 16 år fængsel. Det gjaldt blandt andet en 47-årig belgisk statsborger.

Allerede i Bremerhaven forsøgte han at få fat i containeren, mener byretten. Da det mislykkedes, fortsatte han sin jagt i Danmark og fandt en stribe samarbejdspartnere.

Så opsat var han på at nå frem i tide, at han prajede en taxi i Rødbyhavn og blev kørt til Ejby nær Glostrup.

Nu ser det ud til, at strafmængden kan blive øget betydeligt, hvis politiet ender med også at få dømt nogle af de seks nye anholdte.

Desuden vil politiet sigte en syvende person, der dog endnu ikke er anholdt og formentlig opholder sig i udlandet. Han betragtes ifølge B.T.s oplysninger som en af de formodede hovedmænd i sagen.