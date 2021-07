Lige siden klokken 18 tirsdag aften har adskillige borgere meldt til Københavns Politi, at der er en røglugt i byen.

Også Hovedstadens Beredskab fortæller til B.T., at de har modtaget meldinger om røglugten. Dog er der endnu ingen brand at finde for beredskabet.

»Vi har også konstateret røglugten og vi bad derfor politiet trille lidt rundt i byen for at finde ud af, hvor lugten stammede fra,« siger Michael Jonsen, der er vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, og fortsætter:

»Vi hørte også Kastrup Lufthavn, om de kunne se noget fra nogle af deres tårne. Det kunne de ikke og vi har derfor ikke lokaliseret nogen brand.«

Beredskabet har også fået meldinger om, at der er et let røgskær flere steder i hovedstaden.

»Og hvis det stammede fra en stor ildebrand i byen, ville der være mange borgere, som ringer ind og gør os opmærksomme på det,« konstaterer Michael Jonsen.

Til trods for, at der i store dele af landet har været kraftige regnbyger, har det holdt tørt i det meste af København.

Derfor peger den vagthavende operationschef på, at der kan være tale om en naturbrand, som de ikke har lokaliseret endnu – eller i bedste fald er der slet ikke tale om en brand.



