To bandeveteraner sidder i forvejen varetægtsfængslet i en omfattende våbensag - nu mistænkes de også for planlægning af drabsforsøg, erfarer B.T. fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Både våbenfund og fire drabforsøg knytter sig til konflikten, som NNV-banden og Bandidos havde kørende tilbage i første del af 2021.

Bandeduoen blev i første omgang fængslet, fordi de mistænkes for at have styret et illegalt lager med våben, der ifølge sigtelsen skulle anvendes i forbindelse med konflikten.

I den del nægter bandefolkene sig skyldige.

Fandt våben på tag

For nyligt omtalte B.T., hvordan de to NNV'ere også er mistænkt i forbindelse med et våbenfund, der blev gjort på taget af en etageejedom i Valby, hvor der bor en Bandidos-rocker.

Selvsamme rocker var også blandt de fire mulige mål for planlægningen af drabsforsøg.

Rockeren har været del af klubben siden midten af 00erne, hvor han har spillet en central rolle med blandt andet hvervningen af nye medlemmer.

En anden af de fire mulige mål var en Bandidos-rocker på Sydsjælland, der ligeledes har markeret sig offentligt i forbindelse med sit medlemsskab af klubben.

Ud over de to bandefolk er også en tredje NNV'er mistænkt for at være med i planlægningen af de de fire drabforsøg.

Drab kickstartede konflikt

Hos politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet vil man ikke kommentere B.T.s oplysninger. Omvendt er sagen kendt rundt om i de kriminelle miljøer.

Konflikten imellem NNV og Bandidos blev kickstartet ved en episode, hvor en bandeveteran med tilknytning til NNV-banden blev dræbt, og hvor et dengang 21-årigt centralt medlem af selvsamme gruppering blev alvorligt såret.

Bandidos-medlemmet Jess Brønnum er siden blevet idømt livstid i forbindelse med skyderiet.

Et personligt mellemværende imellem et par rockere og nogle NNV-medlemmer førte til, man aftalte et møde på en p-plads 2. januar, hvor mødet kulminerede med skyderiet.

Efterfølgende gik NNV-banden på jagt efter hævn, og i den forbindelse begyndte man at lede efter mulige mål i Bandidos.

NNV-banden som sådan eksisterer ikke længere. Den nedlagde sig selv i oktober i fjor.

